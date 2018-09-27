Хроники голодающего главы сельсовета: болит голова, а от чая тошнит

СЕГОДНЯ 05:10 2018-09-27T05:31:43+03:00

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Третий день продолжается бессрочная голодовка Олега Боронина. Глава Сибирского сельсовета Первомайского района Алтайского края, депутат районного собрания, а также бывший кандидат в губернаторы края таким образом пытается решить проблемы ЖКХ в поселке.

Иногда Боронин пьет минералкуФото: Анна АДАМАЙТЕС

Напомним, с мая этого года за коммуналку в селе стал отвечать район, а не сельское поселение. Но на самом деле, по словам главы сельсовета, с этого момента ЖКХ, по-большому счету, здесь никто не занимается – все пущено на самотек. В итоге отопительный сезон в Сибирском и ряде других сел района на грани срыва. В каком состоянии теплоноситель сейчас – никому не известно.

«Комсомолка» голодает вместе с Сибирским

Мы решили выяснить, как себя чувствует голодающий и отправились к нему в гости. Кстати, дабы понять, что приходится испытывать скандально известному главе сельсовета, я приняла решение голодать вместе с политиком.

Маршрутка №269, 40 минут езды из Барнаула - и вот станция Цаплино в поселке Сибирском. Возле «Мария-Ра» - картина маслом (в 10 утра): два вполне молодых, но весьма помятых мужичка дуют из полторашек пиво, рядом лежит банка кильки и булка хлеба. На вопрос «Где у вас сельсовет?» машут направо, но при этом говорят, что идти нужно налево. Потом любопытство берет свое, спрашивают:

- А вы с какой целью к нам?

- У вас глава сельсовета голодает, слышали об этом? – говорю я.

Хохочут, с трудом вспоминают, кто у них глава сельсовета, потом долго рассуждают, что русский народ никто и ничто не заставит голодать.

- Так он уже голодает, - удивляюсь я.

- Это он вам так говорит! А сам домой идет и пироги дома трескает, – опять почему-то веселятся местные любители пива.

«Один о нас думает»

Многодетная мамаФото: Анна АДАМАЙТЕС

По дороге к сельсовету встречаю молодую женщину с двумя девочками. Рядом на велосипеде едет мужчина еще с одной малышкой, видимо, муж. Про голодовку Боронина они тоже не слышали, но не удивляются. Женщина, которая представилась как «многодетная мама Наталья Гермак» с ходу говорит:

- Спасибо ему большое! Он один о нас думает!

Про проблемы в ЖКХ поселка, оказалось, местные в курсе. Объясняют они все просто.

- Невзлюбили его новые районные власти и все тут! (Зимой здесь поменялась администрация, - прим. автора). Они и на сход села приходили, Боронин им говорит: мы вам поможем отопление организовать, если сами не справляетесь, возьмите нашу технику, пользуйтесь. А они почему-то игнорируют его помощь, рожей он для них не вышел! А у меня дети, дома очень холодно, скоро белые мухи полетят, так вообще неизвестно, что будет! - возмущается Наталья.

И спальня, и сельсовет

"Меню" на каждый деньФото: Анна АДАМАЙТЕС

А вот и сельсовет. Голодать Олег Боронин решил прямо здесь, чтобы люди видели, что пирогов ему никто на самом деле не носит. На стене - портрет одиозного бывшего губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова. В правом углу – золотые кубки за какие-то достижения на белой вязаной салфетке. Ощущение, что когда-то тут стояли иконы. Замечаю походную сумку, из которой торчат подушка и плед.

Спит глава Сибирского на сдвинутых стульях, умывается в коридорчике, удобства – на улице, из продуктов питания – пакетики с чаем и растворимый кофе. Олег Боронин наливает в мужскую (потемневшую от заварки) кружку кипятка, кидает пакетик с заваркой. Говорит:

- Я человек простой! Когда у нас пожароопасный период, я всегда тут ночую, нормально. Правда, от чая тошнить стало.

Вот тут я понимаю сельского главу как никто другой. Отказавшись только от курения (Боронин не смог с ним расстаться), я решила полностью сохранить его рацион на момент голодовки: кофе и чай без сахара, минеральная вода. После дня голодания от чая стало жутко мутить, проснулась от неприятного чувства ночью, долго не могла заснуть. В остальном ощущения более-менее сносные: живот не бурчит, нигде ничего не болит, вот только голова стала кружиться и появляется сонливость. А еще мешает привычка – в качестве отдыха пить чаек или кофеек со сладостями. Чем заполнить эту внезапно образовавшуюся пустоту, теперь не знаю.

Походная сумкаФото: Анна АДАМАЙТЕС

У Олега ощущения примерно те же. Пожаловался, что ночью немного побурчал кишечник, но сейчас уже успокоился, молчит. И голова слегка болит от голода. А в целом состояние пока терпимое, только немного поднялось давление (каждый день Боронина осматривает местный врач).

- Вроде как в министерстве здравоохранения ее об этом попросили, - говорит голодающий.

На вопрос, как будете себя вести, если станет плохо, отвечает:

- Буду идти до конца! Я все равно добьюсь справедливости, и они это знают!

Как продолжается голодовка Олега Боронина и корреспондента «КП» - в следующих выпусках.

ЖКХ, по-большому счету, здесь никто не занимается – все пущено на самотекФото: Анна АДАМАЙТЕС

Олег БоронинФото: Анна АДАМАЙТЕС

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