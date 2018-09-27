2018-09-27T03:52:07+03:00
Туризм

Почему случаются новые «перевалы Дятлова»

В международный день туризма барнаульский ас Михаил Маркин дает советы начинающим путешественникам
Марина КОЧНЕВА
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Михаил Маркин (слева)Михаил Маркин (слева)Фото: из личного архива героя(ев) публикации
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27 сентября отмечается международный день туризма. В Барнауле живет легендарный турист Михаил Маркин. Сейчас ему 75 лет. Из них 60 - туристического стажа. А если считать самый первый его поход, и того больше. Еще ребенком Миша потопал на работу к отцу в другую деревню.

- Потеряли меня, в милицию обращались, - вспоминает наш герой. - Утром отправили на молоковозе обратно.

Сегодня на счету мастера спорта СССР, инструктора и гида международного класса, более 170 походов, из них более ста - со школьниками и студентами. Он ходил с рюкзаком в сложные маршруты по Камчатке, Алтаю, бывал на Кавказе, Кольском полуострове, Таймыре, Дальнем Востоке, Сахалине, Курильских островах и в Приморье.

Накануне международного дня туризма мы попросили туриста-аса дать советы новичкам, которых тянет в странствия. Итак, советы бывалого.

Михаил Маркин Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Михаил МаркинФото: из личного архива героя(ев) публикации

1. Стремитесь к цели, преодолевайте себя

- Стремление к цели должно быть превалирующим и постоянным, - считает Михаил Маркин. - Если что-то задумал, надо идти этой тропою до победного конца. И здесь важно уметь преодолевать себя. Так, в первом Камчатском походе, в 1974 году, нам пришлось осенью под снегом и дождём идти 52 километра вдоль берега океана к горячим ключам, чтобы обогреться. Километров десять пришлось идти почти в полной темноте по скалам, по тропочке, которая вилась над океаном на высоте 100 с лишним метров. Но это мы уже обнаружили на следующий день, когда осмотрели свой вчерашний путь. У нас был единственный фонарик, который имел направляющий, чтобы знать, куда ногу поставить и куда идти. Мы тогда почувствовали большое облегчение, когда луч фонаря вырвал из темноты большую букву «Ж». Думали, наконец, пришли к какому-то жилью. Это оказался, естественно, женский туалет, а чуть выше была законсервированная на зиму база отдыха рыбопереработчиков.

2. Важно чувство локтя

В любом походе важно товарищество, чувство локтя. Как в песне у Высоцкого: «А когда ты упал со скал, он стонал, но держал».

- Однажды в ноябрьские праздники в советское время мы с женой пошли с двумя группами школьников (всего 26 человек). Взяли с собой две палатки. Но неожиданно грянул мороз аж под 30. Все сгрудились в палатку восьмиместную «зима». Представляете, теснота. Одному мальчику нужно было на улицу. Вылез, а обратно влезть стесняется. Услышали, как он стал бегать, согреваться. «А ну-ка, давай, возвращайся» - крикнули мы. Он залез и опять все заснули - в тесноте, но не в обиде!

Михаил Маркин с супругой Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Михаил Маркин с супругойФото: из личного архива героя(ев) публикации

3. Нельзя переоценивать силы и недооценивать препятствия

-Трагические случаи бывают, когда туристы либо себя переоценивают, либо препятствия недооценивают, - говорит Маркин. – У меня на памяти, к сожалению, есть такой случай. В одном из походов погиб турист из-за недисциплинированности, неправильного выбора место ночлега. Припозднились ребята и поставили палатки в опасном месте. Парень упал в пещерку в Катуни - удержался, но его друзья растерялись, не смогли подать веревку в первые моменты, в итоге его смыло. В самом цвете сил парень был, третьекурсник…

4. Тщательно готовьтесь к походу

- Сегодня больше стало предпосылок к ЧП. В туризм приходят люди, которые хотят сорвать деньги. Они не следят за страховками, за безопасностью. Если вы новичок, советую обратиться к нам в МКК (маршрутно-квалификационную комиссию), председателем которой я являюсь, телефон 8-962-791-20-26. Вам все объяснят, как лучше маршрут выбрать, как одеться, какое питание взять. Конечно, лучше подготовку иметь. Есть клуб туристов у нас, где можно это все пройти, наукой туристской пропитаться. Но если очень срочно хотите в поход - не поленитесь спросить совета.

Михаил Маркин Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Михаил МаркинФото: из личного архива героя(ев) публикации

5. Не будьте разгильдяями

- Слишком много людей сегодня, к сожалению, относятся к походам, как к развлечениям,- вздыхает опытный турист. – В итоге получаются новые «перевалы Дятлова». Только там, я считаю, был трагический случай, связанный с лавиной природной, а у нас много трагедий из-за лавины алкоголя. Я лично к выпивкам в походах отношусь крайне отрицательно. С ней связано большинство ЧП. Даже простой поход выходного дня может привести к трагическим последствиям. Увы, много случаев известно, когда повеселились, потом - прослезились.

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