2018-09-26T09:16:11+03:00
Общество

Ректор Алтайского госуниверситета Сергей Землюков заявил об отставке

Исполняющим обязанности назначен зав. кафедрой экономики Сергей Бочаров
САПОЖКОВА Александра
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Сергей ЗемлюковСергей ЗемлюковФото: Олег УКЛАДОВ
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Ректор Алтайского госуниверситета Сергей Землюков накануне заявил об отставке.

Как пишет «Политсибру», он сообщил об этом на заседании ученого совета 25 сентября.

- Землюков сказал что написал заявление об увольнении 19 сентября и передал его в Министерство высшего образования и науки РФ, - рассказал один из членов ученого совета.

Министерство уже назначило исполняющего обязанности ректора - им стал зав. кафедрой экономики, предпринимательства и маркетинга Сергей Бочаров.

Что касается Землюкова, то в результате тайного голосования его избрали президентом АлтГУ. «За» проголосовали 26 членов ученого совета, «против» - шестеро. Но окончательно решение по поводу его президентства примет Минобразования.

Сергей Землюков возглавлял Алтайский государственный университет с 2011 года. По совместительству занимал должность профессора кафедры уголовного права и криминологии. Имеет ученую степень доктора юридических наук.

В 2017 году Сергею Валентиновичу исполнилось 65 лет, и он перешел на срочный контракт. В том же году Министерство высшего образования и науки заключило с ним годовой контракт, который истек в августе 2018 года. 23 августа этого года в АлтГУ сообщили, что контракт пролонгирован еще на год. Но министерство в итоге не стало подписывать документы. Причина непродления контракта не называется.

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