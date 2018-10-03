Водитель маршрутки влетел в опору моста: 11 пассажиров пострадали

СЕГОДНЯ 06:45 2018-10-03T06:57:12+03:00

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11 пассажиров маршрутки получили травмы во время аварии, произошедшей во вторник днем, 2 октября, в Барнауле.

Напомним, как ранее сообщала «Комсомольская правда» - Барнаул», дорожно-транспортное происшествие случилось в районе пересечения проспекта Строителей и Павловского тракта. В пресс-службе Главного управления МВД России по Алтайскому краю уточняют, что это случилось в 15.42 в районе дома №143 на проспекте Строителей.

- На место ЧП выезжали сотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД, а также бригады скорой медицинской помощи, - добавляют в ведомстве.

Предварительно удалось установить, что 27-летний водитель автобуса «Хёндэ Каунти», «при возникновении опасности для движения не принял меры к снижению скорости». В результате чего врезался в опору железнодорожного моста. Как рассказал сам мужчина, его подрезал другой автомобиль, и он не успел до конца затормозить. Предполагаемый «виновник» ДТП с места происшествия уехал. Не исключено, что он даже не заметил, что автобус попал в аварию.

В результате столкновения травмы получили 11 пассажиров маршрутки. В основном это ушибы. Многим медики оказали помощь на месте и отпустили по домам. Госпитализация потребовалась двум женщинам – 34 и 40 лет. У одной диагностировали сотрясение головного мозга и закрытый перелом правой голени. У второй – также сотрясение и ушибленная рана головы.

По факту аварии проводится проверка.