Гастроли октября: Кто из звезд выступит в Барнауле

СЕГОДНЯ 08:34 2018-09-26T08:35:56+03:00

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ВИА «Синяя птица»

Где: ДК «Сибэнергомаш» (пр. Ленина, 147)

Когда: 2 октября в 19.00

Цена билета: 500 - 1600 рублей

Легендарный ВИА «Синяя птица» приезжает в Барнаул во главе с солистом Александром Дроздовым - это человек с удивительной энергетикой, потрясающей харизмой, завораживающим, проникновенным, волнующим голосом!

На концерте можно будет услышать всеми любимые и незабываемые хиты: «Клен», «Так вот какая ты!», «Ты мне не снишься», «Горько!», «Белый теплоход», «Кто тебе сказал?», «Где же ты была?», «Я иду тебе навстречу» и многие другие. Гала-концерт будет представлять собой лучшие песни трех поколений, которые знакомы каждому с первой строчки!

Ани Лорак

Где: Дворец зрелищ и спорта (пр. Социалистический, 93)

Когда: 13 октября в 19.00

Цена билета: 1800 - 5000 рублей

Ани Лорак - одна из сильнейших вокалисток современности. Певица невероятной красоты, уникальный голос которой в 4,5 октавы покорил миллионы слушателей по всему миру!

13 октября зрители Барнаула смогут увидеть музыкальную историю о настоящей женщине. DIVA - это шоу-перевоплощение, это откровенный перфоманс с непревзойденной Ани Лорак в главной роли. Вы попадете в мир ярких эмоций и получите непередаваемые впечатления. Невероятные декорации, сцена-трансформер и робот-манипулятор поразят даже самого искушенного зрителя.

В программе - как любимые, так и совершенно новые песни. Признанные хиты впервые будут представлены в ином звучании. Лирические композиции благодаря смелым аранжировкам легко превратятся в зажигательные треки, а танцевальные - в душевные баллады. DIVA - это технологический взрыв, cинтез музыки, таланта, красоты и невероятных спецэффектов.

Владимир Ждамиров

Где: ДК «Сибэнергомаш» (пр. Ленина, 147)

Когда: 13 октября в 19.00

Цена билета: 700 - 1500 рублей

Владимир Ждамиров выступит в Барнауле с юбилейной программой «Где-то там»! Выходец из группы «Бутырка» в декабре 2013-го Ждамиров начал сольную карьеру. При этом он не только сохранил старых поклонников, но и приобрел новых. И пополняет эту армию благодаря таким песням, как «Солнце в решку», «Звонок на откидной», «Небеса пацанам», «Любовь и судьба», «Тася» и многим другим, лучшие из которых и составят юбилейную программу предстоящего концерта.

Сурганова и оркестр

Где: Театр драмы им. В. М. Шукшина (ул. Молодежная, 15)

Когда: 13 октября в 19.00

Цена билета: 800 - 2000 рублей

Светлана Сурганова и оркестр приезжают на гастроли с юбилейной программой к своему 15-летию. Сурганова - артистка рок-космическая. Она может спеть, подыграв себе на скрипке, зарядить под гитару рок-балладу, затянуть цыганскую песню или частушку. И все это легко, без пафоса и с видом английской королевы. При этом подданными ее величества зритель себя не чувствует. Он с ней на одной волне.

Михаил Шуфутинский

Где: Театр драмы им. В. М. Шукшина (ул. Молодежная, 15)

Когда: 17 октября в 19.00

Цена билета: 2300 - 4500 рублей

Юбилейный концерт Михаила Шуфутинского посвящен 70-летию музыканта. Багаж Шуфутинского очень весом: с 1982-го по 2018-й он записал три десятка альбомов. Лучшие песни из них будут исполнены на предстоящем юбилейном концерте заслуженного, но во всех смыслах народного артиста Российской Федерации.

Группа «НА-НА»

Где: Ресторан «Барнаул» (пл. Победы, 3)

Когда: 19 октября в 19.00

Цена билета: 1000 - 3000 рублей

Группа «НА-НА» - звезды российской эстрады, каждый концерт которых превращается в неповторимое зажигательное шоу. До сих пор вся страна поет хиты: «Фаина», «Упала шляпа», «Красивая», тепло и трепетно воспринимают новые песни - «Зинаида», «Тук-Тук», «Легенда» и многие другие. Артисты умеют растопить зрительские сердца, зарядить положительными эмоциями и подарить незабываемый фееричный праздник.

Павел Кашин

Где: ДК «Сибэнергомаш» (пр. Ленина, 147)

Когда: 20 октября в 19.00

Цена билета: 800 - 2500 рублей

Авторские песни Павла Кашина - это искусное сочетание лирических мелодий и классических инструментов, а также глубокий текст или же легкие, ненавязчивые композиции. Репертуар этого исполнителя разнообразен, а потому каждый сможет найти себе любимую композицию.

«Песняры»

Где: ДК «Сибэнергомаш» (пр. Ленина, 147)

Когда: 21 октября в 19.00

Цена билета: 600 - 1800 рублей

Новый состав Белорусского государственного ансамбля «ПЕСНЯРЫ» высоко поднял планку исполнительского мастерства, и именно этот состав критики и поклонники называют лучшим коллективом после Владимира Мулявина. В концерте звучат как новые, так и полюбившиеся песни ансамбля «ПЕСНЯРЫ», такие как «Вологда», «Молодость моя, Белоруссия», «Беловежская пуща», «За полчаса до весны», «Косил Ясь конюшину», «Алеся», «Полонез Огинского» (а капелла) и др.

Владимир Кузьмин

Где: Театр драмы им. В. М. Шукшина (ул. Молодежная, 15)

Когда: 29 октября в 19.00

Цена билета: 1500 - 4000 рублей

Владимир Кузьмин приглашает на концерт, посвященный 35-летию группы «Динамик». Это будет настоящий праздник рок-н-ролла! Легкая ностальгия не будет тому помехой. И пусть звучат песни, которые все мы знаем наизусть, песни, которые сопровождали нас и в веселье, и в трудные моменты.

ELVIN GREY (Элвин Грэй)

Где: ДК моторостроителей (ул. Титова, 50а)

Когда: 30 октября в 19.00

Цена билета: 800 - 2000 рублей

Имя Elvin Grey сверкнуло в декабре 12-го. Причем дебютировал Elvin сразу в трех ипостасях. И как певец, и как поэт, и как музыкант. Его мечтой было добиться того, чтобы на российской эстраде зазвучали песни на башкирском языке. Языке его предков. Мечта, которая вполне себе осуществима.