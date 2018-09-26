Отдых на море зимой: пора бронировать туры

СЕГОДНЯ 04:00 2018-09-25T14:51:38+03:00

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Алтайское лето – оно как в том фильме: бац и осень! Благо, мы всегда можем отправиться в теплые страны, была бы возможность. Поэтому смотрим календарь и планируем предстоящие ноябрьские и новогодние каникулы!

Воспользуйтесь длинными выходными

«Красные дни» календаря помогут немного продлить отпуск, поэтому грех не воспользоваться халявными выходными.

В ноябре работающие россияне отдыхают с 3 по 5 ноября. Школьники – с 29 октября по 4 ноября.

Зимой отдых у взрослых начнется с 30 декабря (воскресенье) и закончится 8 января 2019 года, т.е. всего 10 дней. У школьников: с 26 декабря 2018 по 8 января 2019 года.

Где отдохнуть в ноябре

Если отпроситься на работе всего на 4 дня, можно устроить себе недельный отдых в арабской сказке или в тропическом раю.

Сейчас у алтайских турагентов можно купить 7-дневные туры в ОАЭ примерно от 50 тыс. рублей: отель 3 звезды (завтрак включен), номер на двоих, с 31 октября по 7 ноября, вылет из Толмачево.

Недельные путевки в Таиланд с вылетом из Барнаула на эти же дни тоже стоят примерно от 50 тыс. на одного человека при двухместном размещении с завтраком. А вот из Новосибирска отдых в Таиланде на осенние праздники обойдется дешевле – от 35 тыс. рублей (3-10 ноября).

Отдых на мореФото: Анна АДАМАЙТЕС

Вьетнам на ноябрьские праздники – уже дороже. Неделя отдыха с вылетом из столицы Сибири на одного туриста при размещении на двоих стоит примерно 50 тыс. рублей. А вот из Барнаула улететь на осенние праздники не получится. Однако можно подгадать отпуск вместе с детьми, немного захватив их каникулы и свои праздничные дни. Так получится даже дешевле. Туры в Нячанг из Барнаула с 24 октября на 12 дней стоят примерно от 35 тыс. рублей на одного при двухместном размещении.

На китайский остров Хайнань с вылетом из Барнаула можно будет отправиться с 5 ноября. Цены – смехотворные, от 20 тыс. рублей на неделю. Впрочем, здесь есть нюанс, туроператор «Жемчужная река», который организует эти туры, не очень хорошо зарекомендовал себя на российском рынке, несколько раз отложив вылеты в течение года. Из Новосибирска от другого туроператора недельная путевка на Хайнань примерно в эти же даты обойдется в 35 тыс. рублей и выше.

Новый год в жарких странах

Принято считать, что путевки в жаркие страны на новогодние каникулы становятся на порядок дороже. Это не всегда так.

Таиланд остается в той же ценовой категории. К примеру, из Барнаула можно улететь в Паттайю 29 декабря за 70 тыс. рублей на 12 дней (в ноябрьские праздники цены аналогичные). При этом путевки с вылетом из Новосибирска неожиданно становятся дороже относительно ноября. Из расчета на одного туриста при 7-дневном туре они поднимаются примерно на 5 тыс. рублей. Поэтому вылеты из Толмачево в Новый год для жителей края становятся невыгодными.

Отдых на мореФото: Анна АДАМАЙТЕС

Приблизительно как в ноябре – от 50 тыс. за неделю – стоят и новогодние туры в Арабские Эмираты из Толмачево. Из Барнаула в эту страну, увы, не отправляют.

А вот Вьетнам и о. Хайнань по сравнению с ноябрьскими каникулами дорожает прилично. Нячанг – почти на 15 тыс. рублей, китайские тропики – на 20 тыс. Путевка во Вьетнам с вылетом 24 декабря или 5 января из Барнаула на 11 дней теперь стоит 50 тыс. рублей на одного туриста. Туры из Новосибирска туда теперь на одном уровне с Барнаулом. Так что смысла вылетать во Вьетнам из соседнего аэропорта нет.

В тропический китайский рай можно отправиться из Барнаула 28 декабря или 4 января за 40 тыс. рублей (7 дней). Это ровно в два раза дороже ноябрьских праздников. Причем отдыхать в ноябре на Хайнане комфортнее, чем декабре. Зимой морская вода теплее воздуха, это не всем нравится. Цены на туры из Толмачево в новый год ровняются с барнаульскими.

Подсказка «КП»

Туристу на заметку

- Валюту лучше менять в будние дни в начале недели, т.к. к выходным доллар или евро обычно дорожает относительно рубля. Покупать туры тоже лучше в начале недели, поскольку цены туроператоры выставляют в долларах или евро.

- Валюту всегда выгоднее обменивать в России, чем за границей.

- Самые выгодные предложения от туроператоров появляются дней за 7-10 до вылета. Правда, к этому времени отели с лучшим соотношением цена-качество обычно уже раскупаются, но бюджетные варианты в ходу.

- Трансферт от турфирм до новосибирского аэропорта обычно обходится в 1000 рублей.