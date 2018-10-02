Барнаульцы жалуются на открытие кальянной на территории детского парка

СЕГОДНЯ 17:47 2018-10-02T17:58:02+03:00

При этом возмущенные люди не знают к кому обратиться с претензией

Изменить размер текста: A A

Сразу несколько жителей Барнаула выразили недоумение по поводу открытия кальянной в парке аттракционов «Барнаульская крепость». Люди считают, что запах курительных смесей негативно влияет на здоровье детей.

В ситуации разбиралась съемочная группа телеканала «Наши новости». Как оказалось, кальянную открыли в непосредственной близости от колеса обозрения. Когда один из посетителей парка, пришедший в него с ребенком, попытался выяснить кому принадлежит недавно открывшееся заведение, он не смог добиться нужной информации. Ему даже не дали жалобную книгу под предлогом, что кальянная еще официально не работает. Примечательно, что пока мужчина беседовал с молодыми людьми, они не прекратили курить кальян.

Телевизионщикам пока не удалось выяснить, кому все же принадлежит кальянная. Также пока нет какого-то комментария от собственника парка «Барнаульская крепость».

Тем временем ситуацию прокомментировал депутат Государственной Думы РФ Николай Герасименко:

– Там никто не знает, что они туда вкладывают, может там быть и никотин, никто не проверяет же. Нужна проверка.

Николай Герасименко добавил, что в ближайшее время депутаты Госдумы намерены дополнить документ запрещающий курение в общественных местах. По мнению российских чиновников и депутатов, электронные сигареты или кальяны, так или иначе, являются пропагандой курения. А то, что взрослые забавы происходят на глазах у детей, как минимум лишено элементарных моральных норм. В настоящее время курение кальянов в общественных местах не запрещено.

«Комсомолка» вместе с коллегами из «Наших новостей» будет добиваться комментария собственника парка аттракционов «Барнаульская крепость» о том, как стало возможным появление кальянной в месте, которое по факту ориентировано на детскую аудиторию.