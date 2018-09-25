Глава сельсовета решился на голодовку, чтобы согреть односельчан

СЕГОДНЯ 12:55 2018-09-25T12:56:42+03:00

Изменить размер текста: A A

- Я хочу, чтобы в Сибирском наконец-то решили проблему с отоплением и ничего более! Мне все равно, что про меня говорят и думают! В моих действиях нет политики или личного отношения к кому-либо, – сказал корреспонденту «КП» Олег Боронин.

25 сентября эпатажный глава Сибирского сельсовета Первомайского района Алтайского края, депутат районного собрания, а также бывший кандидат в губернаторы края (2014 год), объявил голодовку. Причина – срыв отопительного сезона в родном селе.

«Буду пить и курить!»

Отказываться от пищи Олег Боронин намерен ровно до того момента, пока проблема не разрешится. Голодовка носит «сухой» характер – политик отказывается именно от еды. Пить минеральную воду, несладкий чай и кофе, а также курить он намерен и дальше.

- Это необходимо, чтобы как можно дольше я имел возможность исполнять свои должностные обязанности. Голодовку я буду проводить, находясь круглосуточно на своем рабочем месте в администрации Сибирского сельсовета, - сказал он.

Голодовка, по словам главы сельсовета, мера крайняя. Ранее водо- и теплоснабжением села занималась местная поселковая администрация, однако с этого года эти обязанности возложили на районную власть. В итоге отопительный сезон начался, а в поселке до сих пор не определена теплоснабжающая организация, соответственно, до сих пор не проведена ревизия сетей и опрессовка труб. В каком они состоянии и требуется ли им восстановление – неизвестно.

- Вы понимаете, к чему это может привести? Это на самом деле страшно! В трубах наверняка где-то осталась вода и как только пойдет снег, они могут лопнуть. История с Кусаком повторится! – говорит Олег Боронин.

Бездействие районных властей политик объясняет обычной халатностью и некомпетентностью. Никакого злого умысла у них, по мнению Олега Боронина, нет.

«Пытался решить проблему по-другому»

Как утверждает экспрессивный политик, до объявления голодовки он пытался действовать цивилизованно, однако это не дало результата.

- Я просто не знаю, как ребят заставить работать! По факту бездействия я обращался в прокуратуру, после этого в районной администрации провели совещание, на которое меня не пригласили. А затем сообщили, что проблемы никакой нет. Как депутат районного совета я постоянно поднимал этот вопрос на сессиях и комиссиях. Обсуждали его на собраниях с жителями, но нам только обещали, что проблема вот-вот разрешится. В итоге – ничего не произошло! – сказал Олег Боронин.

В настоящее время правительство Алтайского края уже отреагировало на поступок главы Сибирского сельсовета. На беседу к Олегу Боронину приезжал Юрий Проскурин, врио начальника департамента администрации губернатора и правительства края по вопросам внутренней политики. Однако итог этой встречи пока не понятен, как выразился глава Сибирского сельсовета, они «обменялись мнениями».

Кстати

В 2012 году Олег Боронин уже объявлял голодовку. Тогда главу сельсовета волновало неудовлетворительное состояние отопительного оборудования в поселке. Голодовка бывшего кандидата в губернаторы продлилась 50 часов, в итоге региональные власти пришли к консенсусу с политиком и отремонтировали котел. Политик уверен, что ситуация 2018 года намного страшнее той, что была в 2012 году.