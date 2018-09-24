Пьяный и без прав: сбившего двух школьниц водителя арестовали

СЕГОДНЯ 07:09 2018-09-24T07:31:33+03:00

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Пьяный водитель сбил двух школьниц 13-ти и 14-ти лет на трассе возле села Подсосново 22 сентября. В итоге 14-летняя Алина погибла на месте, а ее лучшая подруга – Кристина (имена школьниц изменены) находится в больнице Славгорода. Школьницу перевели из реанимации в травматологию.

Как рассказали знакомые семьи, девочка уже пришла в себя. Что с ней произошло, школьница не помнит – у нее сильное сотрясение, открытый перелом ноги в двух местах, порвана щека, а все тело в ссадинах и кровоподтеках.

- Авария произошла в 20.55 в двух километрах от села Подсосново. Девочки двигались в попутном направлении. По данному факту проводится проверка. Предварительно установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, у него не было прав на управление транспортным средством, - сообщили в краевом управлении Госавтоинспекции.

Односельчане 30-летнего парня уверяют, что прав у него никогда и не было. В тот вечер в машине находилось еще минимум четверо человек – компания решила покататься. Сейчас мужчина находится под стражей, его автомобиль на спецстоянке. На нем самом – ни царапины.

- Мы пока не говорим Кристине, что ее подруга погибла – в ее состоянии нельзя волноваться. Куда они шли, неизвестно. Обе девочки из хороших семей. Кристина говорит, что у них была мечта – дойти пешком до соседней деревни и вернуться обратно. Мама Алины звонила дочке за 20 минут до аварии. Она сказала, что скоро будут дома, а потом ее телефонии перестал отвечать, - рассказала знакомая семьи.

Похороны Алины пройдут 25 сентября. На странице погибшей девочки знакомые оставляют соболезнования:

Смерть приходит незаметно,

Неожиданно совсем,

Было всё благополучно,

Но тогда, а не теперь.

Вдруг не стало человека. . . .

Был. . . Мгновение. . . И нет. . .

И лишь в памяти он близких

Навсегда оставит след...

Покойся с миром, скорбим.