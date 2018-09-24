2018-09-24T09:54:08+03:00
Общество

Почему осенью тянет на сладенькое, и как с этим справиться

Барнаульский врач-диетолог рассказал, как не набрать лишние килограммы в период холодов
Дарья САВЕНКО
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Чем ближе зима, тем больше хочется сладкого. Вы тоже заметили за собой это?Чем ближе зима, тем больше хочется сладкого. Вы тоже заметили за собой это?Фото: Олег УКЛАДОВ
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Чем ближе зима, тем больше хочется сладкого. Вы тоже заметили за собой это? Многие заедают осенние депрессии конфетами и пышными ароматными булочками. А это значит – здравствуйте, лишние килограммы! Как не ограничивать себя в сладком, но при этом оставаться в хорошей форме? Советами поделился барнаульский врач-диетолог Денис Фуголь

Ешьте больше сладких фруктов

Осень – время изобилия всевозможных фруктов на полках магазинов. Они могут стать здоровой альтернативой сладостям.

- Фрукты не содержат столько сахара, как, например, плитка шоколада. Яблоки, груши, бананы и цитрусовые – можно наслаждаться этими фруктами без вреда для фигуры и здоровья. Но во всем нужна мера! Не стоит съедать в день несколько килограмм яблок или бананов, - говорит Фуголь.

Замените сахар на мед

– Если добавлять мед в чай с лимоном, то такой напиток не только укрепит иммунитет, но и способствует меньшему употреблению сладкого, - говорит доктор.

Также чай станет полезнее, если добавить туда свежий имбирь. Его можно натереть на терке, залить кипятком и добавить заварку. Через 15 минут добавить мед и лимон. Такой напиток очищает клетки от вредных веществ, бодрит, насыщает организм витамином С и повышает иммунитет.

Не ешьте за компьютером и телевизором

Поглощение сладостей за компьютером или телевизором влечет к тому, что незаметно от плитки шоколада остается только обертка.

- Кушать за просмотром кино нельзя. Вы не концентрируетесь на еде и тем самым съедаете больше, чем можете. К приему пищи вообще следует относиться как к ритуалу – необходимо создать вокруг спокойную, не отвлекающую вас обстановку, разжевывать каждый кусочек и прислушиваться к организму – тогда никакого переедания не будет и лишние килограммы не появятся, - советует врач.

Не стоит забывать и о воде – если вы чувствуете, что хотите есть, а обед только прошел – выпейте воды. Не редко, человек путает чувство жажды и желание поесть.

Выспишься – не будет тянуть на сладкое

Касается это не только осени, хотя именно в этот период тяжелее всего поднимать себя утром из постели. Недосып и потребление сахара тесно связаны между собой, так как если организм за ночь не успевает восстановить силы, он начинает искать энергию в еде и, как правило – сладкой.

Если уснуть никак не получается, а утром рано вставать, то попробуйте на ночь выпить стакан теплого молока с ложкой меда и щепоткой корицы. В таком напитке содержится аминокислота, которая стимулирует выработку серотонина. Он в помогает расслабиться и убирает тревожность, благодаря чему заснуть намного легче.

Кстати

Для того чтобы сладкоежке обмануть организм, можно попробовать несколько психологических приемов:

- Есть с маленькой тарелки. Небольшой кусочек мороженого будет казаться больше, если положить его на маленькую тарелку, а на большой тарелке он наоборот, будет казаться скромным.

- Цвет посуды: Синий, болотный и коричневый подавляют аппетит, потому что именно они меньше всего сочетается с цветом большинства продуктов. А пробуждает желание съесть больше посуда красного и оранжевого цветов.

- Ароматы: Сладкого не будет так сильно хотеться, если зажечь аромалампу с запахами розы, ванили, цитрусовых, мяты и корицы.

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