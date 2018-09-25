47 тысяч за "квадрат": В Барнауле начался рост цен на недвижимость

СЕГОДНЯ 04:00 2018-09-24T09:53:54+03:00

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После летнего затишья на рынке недвижимости Барнаула началось оживление. Возросший спрос на жилье спровоцировал рост цен на квартиры.

- Сейчас идет запрос не только на однокомнатные квартиры в новостройках, как это было раньше, но и на двухкомнатные и трехкомнатные квартиры в центре, которые еще недавно продавались гораздо хуже, - говорит руководитель проекта корпоративного развития компании «Проспект-Недвижимость» Марина Ракина.

По мнению специалиста, причиной оживления рынка недвижимости стали сниженные ставки по ипотеке, а также колебания в сторону повышения на валютном рынке.

Повышение цен на недвижимость в Барнауле можно наблюдать уже сейчас. Сначала это коснулось первичного рынка, за ним стала дорожать «вторичка». Именно поэтому многие люди считают, что решать жилищный вопрос нужно здесь и сейчас.

По словам Марины Ракиной, в настоящее время средняя цена квадратного метра в новостройках составляет 47 тысяч рублей. На вторичном рынке квадратный метр стоит – 42 тысячи рублей.

Что пользуется спросом

В настоящее время особым интересом у барнаульцев пользуются новостройки во всех районах города, а также практически любое жилье в центре. Все остальные варианты заметно уступают в спросе. Уже меньший интерес вызывают квартиры, которые находятся относительно близко к центру, соответственно, и цены на них, как правило, ниже.

Поднимут ли ставки по ипотеке

Специалисты справедливо полагают, что после того, как Центральный банк России повысил ключевую ставку, это должно отразиться и на повышении ставок по ипотеке, однако здесь есть серьезный сдерживающий фактор, а именно неоднократные заявления президента страны о необходимости снижения ставок по ипотеке.

Обычно в рекламных целях банки предлагают потенциальным заемщикам сниженную процентную ставку, но в процессе могут ее увеличивать под разными предлогами.

Даже на фоне последних событий наш эксперт Марина Ракина считает, что существенного роста процентных ставок по ипотеке ждать не стоит, а вот жилье, скорее всего, будет дорожать, но в долгосрочной перспективе. Резкий скачок цен вряд ли может произойти.

Торгуйтесь!

Многие продавцы изначально выставляют завышенные цены на жилье. Сколько реально сбросить от стоимости квартиры? В отдельных случаях даже в Барнауле в результате торга могут уступить 100-200 тысяч, но это в том случае, если речь идет, например, о четырехкомнатных квартирах, которые стоят свыше 3,5 млн рублей. Если на продаже стоит однушка с ремонтом за полтора миллиона, то надеяться на такую скидку не приходится.

Можно ли вернуть задаток

Часто у людей возникает вопрос, какой задаток, он же авансовый платеж, принято вносить после того, как стороны договорятся о сделке. В настоящее время эта сумма составляет 20-30 тысяч рублей. Есть мнение, что задаток не возвращается. По словам эксперта, если в процессе заключения сделки что-то пойдет не так, покупатель вправе вернуть деньги, но иногда для этого приходится обращаться в суд.

Как сэкономить на страховке?

Если вы берете ипотечный кредит, вам в обязательном порядке придется застраховать свою жизнь и приобретаемую недвижимость. В подавляющем большинстве случаев банки делают все, чтобы вы оформили страховки непосредственно у них, хотя это можно сделать в других страховых организациях, правда, они должны быть аккредитованы в том банке, который вам выдает ипотечный кредит. Практика показывает, что сумма, которую вы потратите на страховки, может существенно отличаться в зависимости от того, каким путем вы пойдете.