Барнаульцы прошли на шоу «ТАНЦЫ»

СЕГОДНЯ 19:40 2018-09-29T19:46:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Две представительницы Барнаула успешно преодолели отбор на шоу «ТАНЦЫ» на телеканале ТНТ. Кастинг проходил в Новосибирске.

Напомним, столицу Алтайского края на кастинге в столице Сибири представляли пять человек: дуэт - Рената Хажмульдинова и Антон Маликов, и три сольных танцовщика – Влад Егоров, Андрей Корячкин (MIKE AAREN) и Фаина Rebel. К сожалению, не все смогли произвести впечатление на судей. На следующую стадию прошли лишь двое – Рената и Фаина.

- Я родилась в селе Усть-Калманка, но сейчас живу в Барнауле. В 18 лет я поступила в Институт культуры на хореографа. Танцами я занимаюсь уже восемь лет. Всю свою танцевальную дорогу я пробивала сама себе. Мне не помогали мои родители. Долгое время они даже не поддерживали меня. Мне, грубо говоря, предлагали заняться сельским хозяйством, вместо того, чтобы танцевать. Надеюсь хоть сейчас они согласятся с тем, что я чего-то добилась, - говорит Фаина.

В Барнауле она занимается преподаванием танцев и по ее словам, довольно успешно.

- Работа прет. Все идет в гору, - говорит девушка. – Я настроила себя сильно и мощно. Я понимаю, что все в этой жизни зависит только от меня и больше ни от кого. Я хочу показать людям, что даже из колхоза можно вырваться дальше и добиться много чего.

На суд жюри она представила стиль паппинг, однако поразить удалось не всех наставников шоу.

- Фаина, мне бы очень хотелось вас поддержать, потому что к нам мало девчонок приходят, которые танцуют этот стиль, но для меня паппинг – это магия, когда все детали завораживают, а у вас не было целостности, образа, и местами было разлажено. Я не в восторге. Честно, - призналась Татьяна Денисова. – Мне хочется магии.

-Будет магия. Еще какая, - отозвалась Фаина.

- Я очень хочу сказать тебе «да», только для того, чтобы ты поняла на что ты идешь. Ты даже не представляешь куда ты идешь, но я хочу, чтобы ты прошла этот путь. Ты в танцах, - сказал Мигель.

Уже за кулисами девушка призналась, что она мечтала попасть в команду именно к Мигелю и ей это удалось. Останавливаться на достигнутом она не собирается и будет двигаться только вперед.

- Мигель сказал, что хочет увидеть на что я способна и я не хочу его подвести. Я знаю свои силы и свои способности. Я «вывезу» этот проект, - заявила Фаина Rebel.

А вот пару 17-летней Ренаты Хажмульдиновой и 15-летнего Антона Маликова судьям все-таки пришлось разбить. Во-первых, они не могли пустить молодого танцора в шоу в силу его возраста, а во-вторых, признали, что он все же потерялся на фоне своей партнерши.

- Я какое-то сегодня говно, которому ничего не нравится, - жестко отрезал Мигель. – Мне не понравилось. Вы очень ладненько танцевали, но я бы взял только Ренату. Но я сомневаюсь пройдете ли вы дальше или нет. Я имею ввиду следующие туры. Как по мне, то было маловато.

По мнению Татьяны Денисовой, ребята хорошо станцевали, но «обычно» и не более. А в паре она также выделила только девушку.

- Ну, во-первых, Рената себя в паре сама выделила, потому что танцевала она практически все время спереди, а во-вторых, Антон болтался сзади и был, как будто на подтанцовках. Сразу видно кто главный в семье, - пошутил Мигель.

- Уж не знаю кто там у вас главный, но в танце, конечно же, Рената ловит взгляд гораздо больше, чем Антон. Поэтому она в танцах, а вы, Антон, к сожалению, нет, - резюмировал Егор Дружинин.