Адвокату Мотузной угрожают уголовным делом

СЕГОДНЯ 07:40 2018-09-29T07:45:42+03:00

От него требуют отказаться от дел барнаульских «экстремистов»

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Барнаульскому адвокату Роману Ожмегову, защищающим в суде Марию Мотузную, угрожают уголовным преследованием.

Об этом Ожмегов сообщил порталу сообщил ОВД-Инфо. По его словам, его уже вызывали на допрос в Следственное управления СК РФ. В неофициальной беседе ему дали понять, что намерены возбудить против него уголовное дело. Основание – избиение полицейских.

- 24 сентября меня вызвали в Следственный комитет для дачи объяснений, но не по моему заявлению, а по заявлению и рапортам сотрудников полиции. 26 сентября я приехал в Следственный комитет и спросил о том, в чем причина вызова. На это следователь ответил мне, что я избил сотрудников полиции, - рассказал он.

Помимо этого, сотрудники Центра по противодействию экстремизму угрожали ему «проблемами». Они требуют у него отказаться от своих подзащитных. Напомним, в настоящее время Роман Ожмегов защищает в суде не только Марию Мотузную, но и Антона Ангела и Андрея Шашерина.

Адвокат рассказал, что в Следственный комитет его вызывали в частности по делу Ангела. Молодого человека намеревались поместить в психиатрическую больницу еще до вступления в силу решения суда. Ожмегов выступал против этого.

- В ответ на это сотрудники полиции избили его и Ангела. После этого Ожмегов и Ангел написали заявления в полицию о случившемся, - сообщает источник информации.

После этого правоохранительные органы начали «давить» на него по поводу Шашерина. К адвокату пришел полицейский и сказал ему, что у него будут проблемы, если он не сдаст дела барнаульских «экстремистов».

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