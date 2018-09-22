Погода на конец сентября в Алтайском крае: дожди и холод

СЕГОДНЯ 04:00 2018-09-21T14:51:25+03:00

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Конечно, у природы нет плохой погоды, но осенью как никогда хочется чуть больше солнечных и теплых деньков. К сожалению, синоптики не порадовали прогнозом – до 30 сентября в Алтайском крае ожидаются дожди и похолодание.

– В выходные и в начале следующей недели районы Алтайского края будут находиться в зоне прохождения атмосферных фронтов западного циклона, поэтому в регионе пройдут дожди, – рассказывает начальник отдела гидрометеобеспечения алтайского Гидрометцентра Людмила Сырых. – Наиболее интенсивные и большие по площади ожидаются в конце воскресенья и в понедельник. Порывы ветра в эти дни достигнут 17 метров в секунду.

Тем временем, на фоне осадков снизится температура.

– Если в ночные часы столбики термометра будут колебаться от плюс шести до плюс восьми градусов, то с каждым днем температура воздуха будет понижаться на 2-4 градуса, – рассказывает Сырых. – Так, в субботу температура будет колебаться в пределах +17...+22 градусов, а в понедельник она понизится до +13…+18 градусов.

Сильного холода, к счастью, не ожидается, а в дождливой погоде можно найти даже плюсы. Например, пополнить свой гардероб ярким зонтом и теплым палантином.

Спасатели готовы

Полицейские, спасатели и пожарные Алтайского края готовы к ликвидации возможных последствий непогоды. Все районы проинформированы об ухудшении погодных условий.

В МЧС советуют переждать сильный дождь и порывистый ветер в подъезде или магазине. Остановки общественного транспорта не станут гарантией того, что вы не пострадаете. Находясь дома, нужно закрыть все окна. Автомобиль не стоит ставить под деревьями и шаткими конструкциями. Если непогода застала на трассе, необходимо сбавить скорость или вовсе припарковаться.

Запишите телефончик

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Алтайскому краю - 8 (3852) 65-82-19.

Телефон пожарно-спасательной службы - 101.