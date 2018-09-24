Судьбоносное полнолуние 25 сентября 2018 года: как правильно провести этот день

СЕГОДНЯ 09:00 2018-09-24T08:09:30+03:00

По мнению барнаульского парапсихолога Ларисы Алексеевой, это будет очень сложный, но плодотворный период

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Судьбносное полнолуние состоится 25 числа 2018 года в 5.52 по московскому времени.

- Предстоящее полнолуние - это период перемен, оно принесет что-то глобально новое в нашу жизнь, - говорит барнаульский парапсихолог Лариса Алексеева. – Важный момент этого дня: полнолуние будет указывать нам на ошибки. Поэтому вместо того, чтобы вступать в конфликты и борьбу нужно начать искать выход.

В каких сферах жизни ждать перемен

Полнолуние 25 сентября может принести перемены на работе: как хорошее вознаграждение и улучшение ситуации на работе, так и проблемы в бизнесе.

Могут неожиданно появиться сложности в деловых отношениях, возникнуть препятствия на пути к целям.

Настроение: охватит печаль и тоска

В момент полнолуния 25 сентября Луна будет находиться напротив Меркурия, тогда как астероид Хирон встанет в оппозицию к Марсу. Это может вызвать смятение мыслей и привести к некоторой вспыльчивости.

- Полнолуние всколыхнет детские болезненные воспоминания, всплывут душевные раны. Могут осложнится отношения с матерью или отцом, - рассказывает Лариса. - Сатурн будет подливать масла в огонь своим ограничением в плане отношений и чувств. Может посетить печаль, одиночество, чувство вины, жалость к себе. Главное, не поддаваться этим чувствам, чтобы не осложнить и не разрушить значимые для вас отношения.

Делайте смелые шаги

В целом картина полнолуния 25 сентября складывается не очень радужно, однако, есть и положительные моменты.

- Уран даст возможность изменить сложную ситуацию, а также справиться с наболевшими проблемами, - считает парапсихолог Алексеева. - Можно решиться на разрыв, особенно если отношения давно себя изжили или приносили только страдания. И вскоре вы поймете, что это решение было правильное.

В чем преимущества полнолуния

В период полнолуния всю свою энергию, энтузиазм, смелость и силу нужно направить на позитивные изменения в вашей жизни, а не мириться с тем, что вас не устраивает.

- Можно загадывать желания, менять судьбу, проводить различные ритуалы. Помните, что это полнолуние хоть и будет очень сложным, но будет и плодотворным, - считает эксперт.