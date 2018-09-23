Что посмотреть на Алтае осенью

СЕГОДНЯ 04:00 2018-09-22T19:35:16+03:00

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Многие привыкли рассматривать Алтай для путешествий только летом или зимой в лыжный сезон. И зря! Алтай осенью становится похож на диснеевскую сказку: горы наполняются необычными красками, а Катунь становится той самой – бирюзовой. Главное успеть поймать время, когда листва еще не опала с деревьев, а стала ярко-желтой, оранжевой или красной. А еще осенью на Алтае мало туристов, поэтому полный релакс обеспечен. О том, где можно отдохнуть в этом сезоне «Комсомольской правде» рассказал Андрей Афонин, гид по Алтаю.

Фото: Андрей Афонин. Алтай осенью становится похож на сказку

Незнакомая Белокуриха

Не стоит ограничивать свои знания о Белокурихе горой Церковка и дорогой-серпантином. Проедьте в сторону Белокурихи 2 (биатлонная трасса, арт-объекты «Пепелац» и «Карандаши») и по дороге дальше. Вы будете удивлены, насколько ярким и многообразным может быть знакомый курорт.

- Раньше я даже не представлял, что в Белокурихе есть такие потрясающие места! Здесь практически к каждой горе тянутся туристические тропы, есть живописные скалы похожие на популярную Церковку. Но при этом практически нет людей, и это огромный плюс, - сказал Андрей Афонин.

Гид посоветовал в первый раз по неизведанной Белокурихе все-таки пройтись с экскурсоводом (иначе можно заплутать), а потом уже идти на прогулку самостоятельно.

Среди других мест Алтайского края эксперт также выделил Колывань, которая к Барнаулу ближе Республики и богата озерами с хорошей рыбалкой. Кроме того, здесь имеются отапливаемые домики, пригодные для отдыха осенью.

Фото: Андрей Афонин. Алтай осенью становится похож на сказку

Чемал — Чечкыш

За Чемалом гид рекомендует обратить внимание на ущелье Чечкыш. Всю дорогу до ущелья можно полностью посвятить созерцанию осенней красоты вокруг — по пути вы встретите сразу несколько оборудованный смотровых площадок. Есть такая площадка и на самом Чечкыше.

- Мы с туристами всегда останавливаемся здесь, чтобы сделать несколько красивых фотоснимков. А сейчас золотая осень раскрылась тут в полном объеме, поэтому эффектная фотосессия обеспечена! - сказал гид.

Фото: Андрей Афонин. Алтай осенью становится похож на сказку

Красная горка в Усть-Коксинском районе

В Усть-Коксинском районе есть любопытное место, на которое стоит обратить внимание – это Красная горка. Как вы понимаете, осенью она красная в буквальном смысле слова. И все благодаря листве местных деревьев, которая в это время года становится ярко-красной.

Красные склоны гор частично покрыты снегом, сочетание получается очень впечатляющим: пламя и лед.

Фото: Андрей Афонин. Алтай осенью становится похож на сказку

Ледниковый период

А вы знали, что на лыжах или снегоходах на Алтае можно покататься осенью? Ледник Актру с недавних пор стал более доступным для туристов, благодаря появившемуся здесь туристическому комплексу. В нем есть баня, оборудована кухня, теплые номера. И главное — красивые виды вокруг. Так что любителям снежных склонов не стоит ждать зимы, берите лыжи — и в путь!

- По Чуйскому тракту можно добраться на личном автомобиле до Курая или Кызыл-Таша, оставить его здесь. Дальше пересесть на «УАЗик» или «ГАЗ 66» и подняться на ледник. Здесь собираются любители фрирайда круглый год, - объяснил гид.

Неподалеку — в Курайской степи — можно устроить экзотические фотосессии, где каждый снимок будет наполнен реликтовой энергией Алтая.

- Здесь очень красивые закаты и рассветы, озера, река Чуя извивается словно змея, как на ладони виден Северо-Чуйский хребет. Особенно эффектно он смотрится утром и вечером, когда солнце высвечивает по очереди шапки гор и весь хребет. Это достойно внимания тех, кто хочет увидеть «другой» Алтай, - рассказал Андрей Афонин.

Фото: Андрей Афонин. Алтай осенью становится похож на сказку

Цирки и озеро, которого больше нет

Фотографы-любители и профессионалы очень ценят за красивые виды долину озера Маашей (Кош-Агачский район). 100 лет назад этот водоем образовался из-за стихии — оползень перегородил русло реки. Исчезло озеро с лица земли тоже благодаря стихии. Произошло это не так давно, в 2012 году. Ливневые дожди размыли естественную плотину и озеро вытекло. Теперь в долине осталась только река Маашей. Если пройти по западному берегу бывшего озера и дальше — вдоль русла реки, можно добраться до ледника Большой Маашей. Он, кстати, является источником речки.

Здесь же в горах можно увидеть необычное для обывателя явление — цирки с озерами. Естественно, речь идет не о цирках с клоунами и дрессированными собачками. Это естественные котловины в горах в виде амфитеатров.

Добраться до долины Маашей можно пешком, на конях или в объезд на автомобиле. Но на машине путь получается очень долгим и экстремальным, поэтому гид рекомендовал все-таки арендовать лошадей у местного населения.

-У алтайцев есть свои кордоны. На них можно не только взять в аренду коня и воспользоваться услугами конюха, но и попариться в бане, купить какую-то простую алтайскую еду вроде лепешек, сыра и молока, - рассказал Андрей Афонин.

Осень возле Шамбалы

Очень красиво осенью на Мультинских озерах. Плюс ко всему это место полно легенд.

- Считается, что в районе Верхнего Мультинского озера есть вход в Шамбалу. По одной из версий туннель из этого озера идет до Тибета. Это сильное место на самом деле. До Верхнего озера народ редко доходит, и оно достаточно действенное. Тем, кто занимается активным туризмом, я настоятельно рекомендую здесь побывать. В этом месте уже тянется заповедная зона, но по экотропе за небольшую плату пройти разрешается, - говорит гид.

Однако эксперт предупреждает — осенью в это время года на туристической тропе заповедника встречаются медведи.

- Летом, когда людей достаточно, они себе такого не позволяют, а вот осенью, чтобы не бродить по буреломам, выходят на тропы. Впрочем, осенью медведи сытые и большой опасности для людей не представляют, - сказал он.