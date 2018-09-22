В Белокурихе очистили склоны от зарослей за счет курортного сбора

СЕГОДНЯ 06:59 2018-09-22T07:16:30+03:00

В Белокурихе начали осваивать деньги, полученные за счет курортного сбора. Сейчас в городе очищают заросшие кустарником склоны. Это позволит улучшить внешний вид курорта и даст место для роста благородным деревьям - дубам, елям, соснам и пихтам.

- Мы не трогаем основные деревья, которые здесь произрастают –это береза, сосна, рябина, если они находятся в хорошем состоянии. Вырубается клен, валежник, которым давно не занимались, - рассказал первый заместитель главы администрации Белокурихи по общим вопросам Александр Киунов.

Всего планируется очистить 12 га муниципальных земель. На это потратят 2,3 млн рублей. Примерно такую же сумму выделят в этом году на установку 50 скамеек и урн.

- Это наш первый шаг, первый контракт в части использования курортного сбора. На мой взгляд, это направление правильное, потому что улучшает внешний облик города. В дальнейшем мы планируем заняться укреплением русла реки, - сообщил Киунов.

Склоны очищаются в ручном режиме. На участках задействовано порядка 30 человек.

- У нас задание на месяц освоить 12 га, в общей сложности 9 участков. Это санитарная вырубка, в дальнейшем работы нужно будет проводить раз в три года, но объем работ будет уже не таким большим, - сообщил директор подрядной организации Сергей Тюрин.

Стоит отметить, территории, которые закреплены за здравницами, ими же и содержатся. Средства курортного сбора – это огромная помощь для благоустройства участков, которые относятся к муниципалитету.

- Мы все знаем, что бюджеты достаточно напряженные и финансовые возможности ограничены. Это как раз тот случай, когда мы можем навести лоск и красоту, не отнимая финансирование у детских садов, школ, дорог, текущего благоустройства, - сообщил Александр Киунов.

Напомним, в Белокурихе ввели курортный сбор с мая этого года. За четыре месяца город получил 10,6 млн рублей. Сейчас сбор составляет 30 рублей с человека в сутки. Со следующего года сумма увеличится до 50 рублей в сутки. Предполагается, деньги пойдут на установку фонарей в курортной зоне, обустройство дорог и пешеходных зон.

В Белокурихе начали осваивать деньги, полученные за счет курортного сбора. Сейчас в городе очищают заросшие кустарником склоны.Фото: ОЛЕКСЮК Иван

В Белокурихе начали осваивать деньги, полученные за счет курортного сбора. Сейчас в городе очищают заросшие кустарником склоны.Фото: ОЛЕКСЮК Иван

В Белокурихе начали осваивать деньги, полученные за счет курортного сбора. Сейчас в городе очищают заросшие кустарником склоны.Фото: ОЛЕКСЮК Иван

В Белокурихе начали осваивать деньги, полученные за счет курортного сбора. Сейчас в городе очищают заросшие кустарником склоны.Фото: ОЛЕКСЮК Иван

В Белокурихе начали осваивать деньги, полученные за счет курортного сбора. Сейчас в городе очищают заросшие кустарником склоны.Фото: ОЛЕКСЮК Иван

В Белокурихе начали осваивать деньги, полученные за счет курортного сбора. Сейчас в городе очищают заросшие кустарником склоны.Фото: ОЛЕКСЮК Иван

В Белокурихе начали осваивать деньги, полученные за счет курортного сбора. Сейчас в городе очищают заросшие кустарником склоны.Фото: ОЛЕКСЮК Иван