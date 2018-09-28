Сергея Шубенкова наградили орденом

СЕГОДНЯ 12:50 2018-09-28T12:53:03+03:00

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Барнаульского легкоатлета Сергея Шубенкова наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Торжественная церемония состоялась накануне, 27 сентября в большом зале правительства Алтайского края. Сергей Шубенков был не единственным, кому новый губернатор региона Виктор Томенко вручил заслуженную награду. Наставник легкоатлета, заслуженный тренер России, старший тренер Центра спортивной подготовки сборных команд Алтайского края Сергей Клевцов также был удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Для этого тандема награда действительно заслуженная, особенно если взглянуть на итоги прошедшего сезона. Сергей Шубенков стал серебряным призером чемпионата Европы, победителем финала престижного турнира «Бриллиантовая лига», причем уже второй год подряд. Помимо этого он стал единственным барьеристом планеты, кому на дистанции 110 метров с барьерами удалось разменять 13 секунд. При этом он сделал это четырежды.

Однако самое интересное, что указ о награждении спортсмена и его наставника был составлен еще по итогам прошлого сезона.

- Особенно приятная медаль наконец-то попала в мои руки, - признается сам Шубенков. – Указ был в феврале, если помните.

Действительно, указ был подписан 5 февраля 2018 года, с формулировкой «За заслуги в развитии физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу».

Виктор Томенко и Сергей КлевцовФото: пресс-службы правительства Алтайского края

- Каждый, кто получит сегодня награды - уникальная личность, у вас особый жизненный путь, высочайшие личные качества. Вы являетесь моральным и профессиональным ориентиром для десятков тысяч земляков. И это не менее важно, чем достигнутые вами результаты. Сегодня я хотел бы высказать всем награжденным, всем людям, которые являются гордостью Алтайского края, слова самой искренней признательности и благодарности. Мы берем с вас пример, мы радуемся вашим успехам и достижениям, стараемся, чтобы они были не только заметны, но и известны максимальному кругу наших сограждан, - отметил во время награждения губернатор края Виктор Томенко.

Кстати, помимо этого Сергей Шубенков претендует на звание лучшего спортсмена Европы по итогам 2018 года. Его конкурентами стали девять других выдающихся легкоатлетов. Данная премия является ежегодной и вручается с 1993 года. Проголосовать за нашего земляка можно до 5 октября в Twitter и Facebook. Вручение наград состоится 26 октября в Лозанне (Швейцария).

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