Сенсация из 18 века: Пушкинский Германн был карточным игроком из Барнаула

СЕГОДНЯ 14:04 2018-09-21T14:37:44+03:00

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Поразительным открытием поделился на «Гуляевских чтениях», прошедших на Алтае, лютеранский пастор и краевед Александр Франц. Он утверждает, что прототип пушкинского Германна родился в Барнауле.

- Я сам был удивлен совпадениями, - рассказал «Комсомолке» пастор.

По словам исследователя, другом Пушкина по «вольному обществу любителей словесности» и карточным играм был некий Фридрих Германн.

- Германн у Пушкина - не имя, а фамилия, - подчеркнул краевед. - Это уже позже, у Чайковского в опере «Пиковая дама» фамилия превращается в имя.

Кем был барнаульский Германн

Так вот, Фридрих Германн, судя по метрикам, родился на Барнаульском заводе Томской губернии. Отцом его был академик Иван Филиппович Германн ( Бенедикт Иоганн Франц фон Германн) – австриец по происхождению. В Барнауле тот оказался по распоряжению Екатерины.

- Императрица, уважая познания в геологии и минерологи, отправила старшего Германна на Алтай для укрепления инженерных кадров,- рассказывает Франц. - Тут-то он и встретил свою даму сердца - Елизавету Качку, дочку начальника Алтайского горного округа. Ее описывают как рыжеволосую даму, носившую свою толщину с необычайной живостью и ловкостью. Кроме Фридриха у супругов было еще шестеро детей.

Страсть к стихам и картам

Германн-младший, закончивший Горный корпус, служил в Екатеринбурге, затем в Оренбурге, а в Санкт- Петербурге, где бывал наездами, вступил в вольное общество любителей словесности.

- В этом обществе были и Кюхельбекер, и Дельвиг, и Пушкин. И, конечно, наш барнаульский Германн не мог не пересекаться со знаменитым поэтом. Кружок был тесный, к тому же у обоих была общая страсть к картам, - рассказывает Александр Франц.

Неслучайные совпадения

- Нет, Пушкин не списывал буквально его портрет, - считает Франц, - Он просто использовал какие-то черты, вставлял в сюжет что-то из рассказов Фридриха.

К примеру, до «Пиковой дамы» фамилия Германн появляется в пушкинском произведении «Германн и Шарлотта». А у Германна барнаульского была сестра с таким именем. Есть и еще одно совпадение: в трудные финансовые времена Германн-старший продал свою коллекцию минералов. У Пушкина же старший Германн продает коллекцию насекомых и т.д.

– Из этого, так и не опубликованного произведения, часть сюжетов потом перекочевала в «Пиковую даму», - рассказывает Франц.

Бег с саблей

Про самого уроженца Барнаула, ставшего прототипом знаменитого героя, декабристы говорили как о человеке с необыкновенным умом и удивительными способностями. Еще и неукротимый нрав отмечали. Описывают случай, когда в Оренбурге какой-то чиновник должен был принести ему отчётные документы, но сразу не смог найти. Тогда Германн выхватил саблю и бегал за этим чиновником по Оренбургу. Кончилось тем, что споткнулся, повредил ногу. Чиновник этим воспользовался, зашел в кабинет, нашел документ и пока Германн лежал во дворе, уже шел навстречу, неся документ на вытянутых руках и прикрываясь ими, как иконой.

Затрещина в темноте

Еще одна история про барнаульского офицера Германна больше похожа на анекдот.

- Якобы ехал Германн куда-то по службе и остановился на постоялом дворе переночевать. Там же остановились помещица и священник. Когда все легли спать, Герман полез в темноте к помещице, но в ответ получил пощечину. Тогда он вернулся в соседнюю комнату и дал затрещину священнику. Тот из темноты громко спросил: «За что меня бьют ?» «Чтобы ты не лез ко мне», – ответила из соседней комнаты помещица. Так Германн перевел стрелки на священника и утром быстро уехал. Вот такая озорная история, - рассказал исследователь.

Из эпиграмм

А вот ироничные строчки про Германна одного из поэтов из «вольного общества»:

«Вот и Германн, весь в чернилах

Пишет план воздушный свой,

И толкует, как в горнилах

Плавят золото с сурьмой.

И тогда же в исступленьи,

Бросив свой мундир в камин,

Он хохочет в восхищеньи

И шагает, как павлин…»

Из досье

- Германн Фёдор Иванович /Фридрих впоследствие был полковником, адъютантом Оренбургского военного губернатора, исследователем Казахстана и Средней Азии, -рассказывает Александр Франц. - Скончался 3 июля 1852 года в Санкт-Петербурге после продолжительной тяжкой болезни, похоронен на Волковском кладбище.