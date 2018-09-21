Избавляемся от самовольных парковок во дворах: пошаговая инструкция

СЕГОДНЯ 12:02 2018-09-21T12:05:22+03:00

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- Да они просто достали! – с такими словами ворвался сегодня в редакцию корреспондент «Комсомолки» Иван Олексюк. – Машину итак негде припарковать, а они цепочек понавесили, заборчиков понаставили!

Что тут началось!

- А вот у меня был случай! Переехал я в новый дом… Приехала я к маме… - начали выкрикивать со всех сторон владельцы авто.

Дальше – больше. Оказалось, что с проблемой Ивана сталкивался едва ли не каждый автолюбитель Барнаула: машина есть – припарковаться негде. И, самое обидное, что гипотетически-то парковочные места возле дома с писком, но найти можно. Однако какой-то куркульный инстинкт заставляет барнаульцев оттяпывать кусок территории во дворе, оборудовать на нем «свое» местечко (повесить цепочку, сделать оградку, установить замок, нарисовать номер). И каждый раз на появление возмущенного «чужака» во дворе (а это может быть не только гость, но и недавно проживающий в доме сосед), говорить ему что-то вроде:

- Я тут уже 20 лет паркуюсь!

Где общее, там не твое!

На самом же деле, тот факт, что человек тут «парковался всегда», вовсе не дает ему права делать это и дальше. Хочешь свое личное место – изволь купить гараж или парковочное место, а двор – территория общая.

- Все эти конструкции под парковку абсолютно незаконны. Придомовая территория – это общее имущество жильцов. Самостоятельно обособлять себе ее кусочек запрещено, - сказал, как отрезал, барнаульский юрист Михаил Жуков.

Поэтому, если в вашем дворе появились самостийные «частные» парковки и вас это категорически не устраивает, с совершенно чистой совестью требуйте их убрать. Для этого юрист рекомендует обратиться в управляющую компанию (либо в товарищество собственников жилья) и написать заявление в двух экземплярах примерно с таким содержанием:

- Прошу в трехдневный срок (можно указать иной на ваше усмотрение, - прим. автора) демонтировать во дворе дома (адрес такой-то) самовольно возведенную конструкцию под парковочное место. Прошу предоставить мне письменный ответ о принятых мерах.

Укажите свои фамилию, имя, отчество, контактные данные (место жительства, телефон, электронная почта). Если знаете, кто возвел конструкцию, укажите его имя и место проживания. Можно подписать, каким образом вы хотите получить письменный ответ: по электронной почте, самостоятельно в УК или ТСЖ или по почте.

Один экземпляр заявления вы оставляете в управляющей компании (ТСЖ), второй забираете себе. И не забудьте его завизировать (входящий штамп и подпись принявшего).

До вас нет дела? Жалуйтесь дальше!

Михаил заверил, что реакция должна быть незамедлительной, поскольку самозахват придомовой территории незаконен. Однако в нашей жизни возможно все. Если ваша управляющая компания решила проигнорировать ваши просьбы убрать самострой, придется обратиться в госинспекцию, которая контролирует деятельность УК и ТСЖ. Здесь тоже напишите заявление в двух экземплярах по тому же принципу, но с жалобой на вашу управляющую компанию, которая отказалась удовлетворять ваши законные требования. Желательно сделать фото самостроя и приложить его к заявлению.

А вот самостоятельно снимать замки и портить самодельные дворовые парковки (пусть и незаконные) юрист категорически не советует. Хозяин конструкции может заявить на вас, что вы украли или испортили его имущество.

- Заниматься этим должны специалисты с составлением соответствующих актов! – сказал он.