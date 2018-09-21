СЕГОДНЯ 04:00 2018-09-20T14:11:00+03:00

Ответьте на вопрос об Алтае и получите подарок!

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25 сентября в Барнауле впервые пройдет краеведческий диктант. Участники экзамена смогут проверить свой уровень знаний о родном регионе. Им будет предложено ответить на вопросы по географии, истории, культуре и литературе Алтайского края.

Диктант будет проходить в виде теста. Всего 40 вопросов - к каждому дается четыре варианта ответа. На выполнение заданий теста отводится час.

- Вопросы для теста составляли ученые, педагоги и авторы региональных учебников, - рассказывает Максим Костенко, ректор Алтайского краевого института повышения квалификации работников образования. - Думаю, что при минимальной подготовке ответить правильно на вопросы сможет каждый. Для этого можно использовать как учебники местных авторов по истории и географии региона, так и материалы культурно-просветительского проекта библиотеки имени Шишкова «Постигаем Алтай».

Для участия в краеведческом диктанте уже заявились несколько педагогов Барнаула, а также школьники.

Где и когда пройдет диктант

Краеведческий диктант пройдет 25 сентября в 14.00 на двух площадках:

- АКИПКРО (пр. Социалистический, 60)

- Библиотека им. В.Я. Шишкова (ул. Молодёжная, 5)

Также пройти тест и проверить свои знания можно будет в режине он-лайн и офф-лайн на сайте АКИПКРО (akipkro.ru) (в данном случае на выполнение заданий теста дается 40 минут).

Кто может участвовать

Все желающие в возрасте от 9 лет.

Сколько баллов нужно набрать для оценки «отлично»

Все участники диктанта получат сертификаты, а «отличники» (набравшие не менее 38 баллов) – дипломы и памятные подарки.

Конкурс!

Игра с дополненной реальностью «Земляки» о выдающихся личностях нашего края

В рамках краеведческого диктанта «Комсомолка» и АКИПКРО объявляют конкурс – ответьте на вопрос об Алтае и получите подарок! Ответы принимаются 25 сентября с 10.00 до 10.15 по тел. (3852) 722-005. Первый правильно ответивший на вопросы получит игру с дополненной реальностью «Земляки» о выдающихся личностях нашего края.

Какая река Алтайского края является самой протяженной?

а) Алей;

б) Катунь;

в) Чарыш;

г) Чумыш.

Какой город является старейшим на Алтае?

а) Барнаул;

б) Бийск;

в) Змеиногорск;

г) Камень-на-Оби.

В каких городах мира находятся изделия колыванских камнерезов?

а) Берлин и Копенгаген;

б) Брюссель и Мадрид;

в) Париж и Чикаго;

г) Торонто и Сан-Франциско.