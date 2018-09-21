В Барнауле впервые пройдет краеведческий диктант
25 сентября в Барнауле впервые пройдет краеведческий диктант. Участники экзамена смогут проверить свой уровень знаний о родном регионе. Им будет предложено ответить на вопросы по географии, истории, культуре и литературе Алтайского края.
Диктант будет проходить в виде теста. Всего 40 вопросов - к каждому дается четыре варианта ответа. На выполнение заданий теста отводится час.
- Вопросы для теста составляли ученые, педагоги и авторы региональных учебников, - рассказывает Максим Костенко, ректор Алтайского краевого института повышения квалификации работников образования. - Думаю, что при минимальной подготовке ответить правильно на вопросы сможет каждый. Для этого можно использовать как учебники местных авторов по истории и географии региона, так и материалы культурно-просветительского проекта библиотеки имени Шишкова «Постигаем Алтай».
Для участия в краеведческом диктанте уже заявились несколько педагогов Барнаула, а также школьники.
Где и когда пройдет диктант
Краеведческий диктант пройдет 25 сентября в 14.00 на двух площадках:
- АКИПКРО (пр. Социалистический, 60)
- Библиотека им. В.Я. Шишкова (ул. Молодёжная, 5)
Также пройти тест и проверить свои знания можно будет в режине он-лайн и офф-лайн на сайте АКИПКРО (akipkro.ru) (в данном случае на выполнение заданий теста дается 40 минут).
Кто может участвовать
Все желающие в возрасте от 9 лет.
Сколько баллов нужно набрать для оценки «отлично»
Все участники диктанта получат сертификаты, а «отличники» (набравшие не менее 38 баллов) – дипломы и памятные подарки.
Конкурс!
Игра с дополненной реальностью «Земляки» о выдающихся личностях нашего края
В рамках краеведческого диктанта «Комсомолка» и АКИПКРО объявляют конкурс – ответьте на вопрос об Алтае и получите подарок! Ответы принимаются 25 сентября с 10.00 до 10.15 по тел. (3852) 722-005. Первый правильно ответивший на вопросы получит игру с дополненной реальностью «Земляки» о выдающихся личностях нашего края.
Какая река Алтайского края является самой протяженной?
а) Алей;
б) Катунь;
в) Чарыш;
г) Чумыш.
Какой город является старейшим на Алтае?
а) Барнаул;
б) Бийск;
в) Змеиногорск;
г) Камень-на-Оби.
В каких городах мира находятся изделия колыванских камнерезов?
а) Берлин и Копенгаген;
б) Брюссель и Мадрид;
в) Париж и Чикаго;
г) Торонто и Сан-Франциско.