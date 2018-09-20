2018-09-20T13:51:16+03:00
Происшествия

Ночной форсаж: Машина ДПС перелетела через бордюр в погоне за пьяным водителем

Нарушителя задержали на пересечении улиц Малахова и Антона Петрова
Иван ОЛЕКСЮК
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Фото: Ксения ФедороваФото: Ксения ФедороваФото: со страницы vk.com/barneos22
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В Барнауле машина ДПС перелетела через бордюр в погоне за пьяным водителем. ДТП произошло на пересечении улиц Малахова и Антона Петрова. О случившемся первыми сообщили очевидцы в сообществе «Инцидент Барнаул».

- Около 2-х часов ночи на кольце Антона Петрова-Малахова "Ниссан Альмера" улетел на середину кольца - скорость была огромная, о пострадавших неизвестно, на месте только сотрудники ГИБДД, - сообщается в паблике.

- Машина ДПС преследовала "Ниссан" и сама перелетела за бордюр, - пишет в сообществе «Барнаул22» Ксения Федорова.

Как выяснилось, водитель автомобиля привлек внимание инспекторов, еще когда его авто было припарковано, а водитель находился рядом с автомобилем.

- Внимание инспекторов привлекла его шаткая походка. Они начали разворачиваться, но к этому моменту автомобиль уже начал движение. На требование экипажа остановиться водитель не отреагировал, - рассказали в городском управлении Госавтоинспекции.

Началась погоня, в итоге 28-летний мужчина не справился с управлением автомобиля и на кольце вылетел на рельсы, где его и задержали. Выяснилось, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, документов на машину у него не было, поэтому авто отогнали на спецстоянку, а парня доставили в участок.

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