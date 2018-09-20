2018-09-20T13:45:11+03:00
Общество

"Это анекдот": "Мария-Ра" запретила кормить голубей

И пригрозила штрафом в тысячу рублей
Анна АДАМАЙТЕС
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Горячие споры развернулись в Сети из-за объявления, которое разместил магазин «Мария-Ра» возле своего входа. На табличке черным по белому написано: «Категорически запрещено кормить голубей, штраф – 1000 рублей».

Любители птиц возмущены:

- Пиво пить и курить можно? А покормить детям голубей нельзя?

Вторая половина «лагеря» убеждена, что голуби – это "летающие крысы", переносчики разных вредных заболеваний, поэтому возле продуктового магазина им делать нечего, а "Мария-Ра" - молодец.

Но вот на какой стороне закон? Ведь на заборе, как известно, разное пишут…

"Мария-Ра"

"Мария-Ра"

На самом деле, запретить кормить птиц (а также кошек, собак и любых других городских животных) вам никто не может. Нет такого закона! И уж тем более взять штраф за это.

- Это, конечно, анекдот! С таким же успехом можно написать объявление, что за кормление голубей вас посадят в земляную яму. Штраф – это четко определенная законом мера ответственности. Он может быть установлен уголовным кодексом, кодексом об административных правонарушениях либо региональными законами. Других вариантов нет. Никакие частные лица, автотранспортные компании и любые другие организации не имеют права вводить штрафы. Выписать штраф имеют право только представители государственной власти (сотрудник ГИБДД, ППС, прокуратуры и т.д.) А в данной ситуации это просто пугалка. Кормите голубей на здоровье! - прокомментировал юрист Константин Чепрасов.

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