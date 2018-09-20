В Барнауле пройдет большая ярмарка новостроек

СЕГОДНЯ 06:27 2018-09-20T06:38:38+03:00

Изменить размер текста: A A

А вы знали, что осень считается, пожалуй, лучшим временем для решения жилищного вопроса?

Если зима знаменуется предновогодней агонией и постновогодней акклиматизацией, весна – планированием майских праздников и открытием дачного сезона, лето – традиционной чередой отпусков… То уже в сентябре люди возвращаются в рабочий ритм, аккумулируют свои доходы и сбережения и готовы принимать важные решения, одно из которых – покупка квартиры.

В это время года рынок недвижимости заметно оживляется: строительные компании вводят в эксплуатацию новые объекты, проводят стимулирующие акции, банки разрабатывают интересные ипотечные предложения.

Чтобы облегчить барнаульцам поиск нового жилья, «Комсомольская правда» совместно с ключевыми игроками строительного рынка подготовила уникальное мероприятие - первую городскую «ЯРМАРКУ НОВОСТРОЕК».

В рамках проекта представители ведущих застройщиков краевой столицы, риелторов и банков соберутся в одном месте – популярном торгово-развлекательном центре города - и совершенно бесплатно проконсультируют всех желающих, предложат варианты квартир разного уровня комфорта и ценового сегмента, помогут сделать верный выбор.

Место проведения: ТРЦ GALAXY, первый этаж (центральный атриум)

Время проведения: 29 и 30 сентября с 11-00 до 19-00 ч.