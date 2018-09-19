Эксперт: «Барнаул проседает и идет трещинами»

СЕГОДНЯ 12:09 2018-09-19T12:24:18+03:00

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«Барнаул проседает и идет трещинами», - написал в своем блоге Константин Ганов, эксперт сети «Формула М2». Он уже не первый год поднимает эту проблему в СМИ, а воз и ныне там. И, похоже, что решить ее оперативно не получится – нужны серьезные вливания средств на доработку всей ливневой канализации города.

Чаще всего трещины на зданиях и провалы на дорогах встречаются в центре города и в новых микрорайонах Барнаула. В обоих случаях, по словам Константина Ганова, «виноваты» грунты.

Фото: Константин Ганов. Барнаул проседает и идет трещинами

Реки нет – проблема есть

- Часть центра города у нас расположена в пойме древней реки Барнаулки («про-Барнаулки»). Начиналась она от улицы Молодежной, шла вниз в сторону ныне существующей Барнаулки и дальше захватывала подъем на «гору». В этом месте сохранились грунты характерные для бывших речных грунтов. Те естественные стоки воды (талой и грунтовой), которые там были всегда, на этой территории так и остались. Вода, встречая препятствия, либо обходит их, либо подмывает. Поэтому трещины встречаются по всей территории склона, - объяснил эксперт.

По той же причине постоянно проседает дорога на пересечении улицы Песчаной и проспекта Красноармейского. Дорогу практически ежегодно ремонтируют, но грунтовые воды вновь одерживают победу и образуют провалы.

А вот в новых микрорайонах города по Павловскому тракту в трещинах и провалах «виноваты» так называемые лессовые грунты, в которых преобладают пылевые фракции. Как говорит Константин Ганов, они довольно легко теряют прочность при намокании. Застройщики решают эту проблему заменой грунта и специальными технологиями домостроения, поэтому жители новостроек могут не беспокоиться, что их дома рухнут.

Однако состояние дворов из-за этой особенности нельзя назвать стабильным. На улице Сергея Ускова то и дело деформируются дороги, проваливаются детские площадки. На Власихинской и Взлетной во дворах то и дело случаются настоящие потопы.

Фото: Константин Ганов. Барнаул проседает и идет трещинами

При существующих ливневках город обречен на трещины

Единственный выход из ситуации, по мнению эксперта, это проведение комплекса мер по водоотведению.

- Сейчас у нас с водоотведением дела обстоят очень плохо. Да, на Ленинском проспекте сделали новую ливневую канализацию. Но уже сейчас видно, что она до конца не справляется со своими задачами. То и дело в низинах Барнаула, например, на Мало-Тобольской, бьют гейзеры. Значит неправильно провели расчеты, не учли, что у нас будут более обильные осадки. Эти недочеты должны исправить власти и тогда у нас будут более удачные условия для работы застройщиков, - считает Константин.