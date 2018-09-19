За избиение сверстницы в "прямом эфире" школьнице дали 1,5 года условно

СЕГОДНЯ 11:10 2018-09-19T12:24:18+03:00

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Суд поставил точку в жуткой истории издевательств в «прямом эфире» над 16-летней школьницей из Барнаула. Ее обидчицу осудили на 1,5 года условно с испытательным сроком 3 года.

Напомним, все произошло этой весной из-за денег. В декабре пострадавшую девочку вызвали к директору школы поговорить про 15-летнюю Алену Степанову (имя изменено). Администрации стало известно, что Алена приходила в школу пьяной, а также потратила деньги родителей, которые ей дали на оплату дополнительных занятий – около 3 тыс. рублей. Школьница рассказала, что ей было известно – какой смысл было врать и выгораживать малознакомую девицу.

До Степановой дошли слухи, кто мог рассказать о ее «подвигах», и она потребовала со «стукача» 3 тыс. рублей в качестве компенсации. Угрозы длились два месяца, но девушка отказывалась платить хулиганке.

- В начале марта 2018 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в подъезде одного многоэтажных жилых домов, несовершеннолетняя избила потерпевшую. Следует отметить, что факт расправы был запечатлен на видео, а затем распространен в одной из социальных сетей. Сообщение вызвало широкий общественный резонанс, - рассказали в краевом Следственном комитете.

В результате дело передали суд, который признал школьницу виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества под угрозой применения насилия, совершенное с применением насилия).