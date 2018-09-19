Блюда из тыквы: Необычные рецепты от барнаульцев

СЕГОДНЯ 07:59 2018-09-19T08:18:49+03:00

А также рецепты блюд из тыквы из старинной книги 19 века

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Солнечная тыква радует глаз на огороде как налитая румяная красотка. Пора ее срывать и готовить лакомства. Надеемся, что эти блюда из тыквы заставят полюбить ее даже тех, кому сегодня эта ягода не по вкусу.

Салат из тыквы с помидорами и огурцами

Этим рецептом поделилась жительница краевой столицы, домохозяйка Ольга Бочкарева.

Понадобится:

Помидоры - 400 гр

Огрурцы свежие – 3-4 штуки

Лук – 1 головка

Зелень петуршки – 2 ст ложки

Растительное масло – 3-4 ст ложки

Соль, паприка, красный молотый перец, уксус – по вкусу

Сначала нарезаем кубиками тыкву и огурцы, а ломтиками – помидоры. Измельчаем петрушку, натираем на мелкой тёрке лук. Добавляем по вкусу пряности, растительное масло и перемешиваем – готово!

Котлеты из тыквы

А это рецепт от директора « Горной Аптеки» Ольги Лонской.

Понадобится:

Тыква – 1 кг

Сливки – 100 мл

Яйца - 3 штуки

Манка - 2 ст ложки

Сахар - 1 столовая ложка

Сухари панировочные - 50 грамм

Растительное масло - 70 гр

Мякоть тыквы натереть, выжать из нее сок. Добавить к тыкве сливки и тушить пять минут. Положить туда же сахар, манку, яичные желтки, перемешать все. Слепить маленькие котлеты, обмакнуть их во взбитом белке и обвалять в сухарях. После обжарить на растительном масле. Положить на салфетку, чтобы впитали лишнее масло, выложить на тарелку.

Курица в тыкве

Блюдо из тыквыФото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

Рецептом поделилась менеджер Юлия Максимова.

Понадобится:

Средняя круглая тыква – 1 штука

Большая луковица – 1 шт

Морковь – 1 шт

Куриное мясо – 500 г

Растительное масло для обжарки

Чеснок – 2 зубчика

Соль, специи – по вкусу

Лук нарежьте полукольцами, натрите на крупной терке. Обжарьте лук и морковь до золотистого цвета. Курицу разрежьте на небольшие куски и отправьте к обжаренным овощам. Обжарьте до румяной корочки. Теперь срезаем верхушку тыквы, удаляем семечки и немного мякоти, чтобы толщина стенок была примерно с один сантиметр Нарезаем тыквенную мякоть, добавляем к курице и обжариваем еще 5 минут. Туда же добавляем соль, специи, зелень и чеснок. Обжариваем 3 минуты и перекладываем все в тыкву-«кастрюлю» Накрываем тыквенной верхушкой и запекаем 190°С 1 час.

Кролик с тыквой

- Я впервые приготовила это блюдо как-то на Новый год и осталась от него в восторге, - говорит преподаватель Наталья Дремова.

Понадобится:

Кролик – 2 кг

Тыква - 800 гр

Чеснок - 4 зубчика

Перец красный - 2 штуки,

Помидоры – 2 штуки

Лимон - 1 штука

Вода – 0,5 литра

Сливки 100 грамм

Мясо кролика помыть, снять пленки, порезать, замочить на полчаса в воде с соком половинки лимона. Затем просушить бумажным полотенцем. Кролика обжарить до золотистой корочки и сложить в кастрюлю.

Блендером смешать помидоры, чеснок и перец. В мультиварке или чугунной жаровне обжарить лук, чеснок, добавить порезанную тыкву и тушить 30 минут. Затем добавить кролика и смесь помидоров и перца, воду и под крышкой тушить еще 30 минут.

Теперь добавляем сливки, специи (тимьян, базилик, немного розмарина), выдавливаем сок четверти лимона и зубчик чеснока. Через 15 минут блюдо готово.

Рецепты из тыквыФото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

Сок тыквенно-яблочный

Рецептом этого сока поделился барнаульский садовод Александр Зинаков.

Понадобится:

Тыква - 1100 гр

Яблоки нетвердых сортов - 1110 гр

Вода - 3 литра

Лимон – половина

Сахар - 300 гр

Тыкву и яблоки (если домашние, то кожицу можно оставить) очистить и порезать, добавить воду и варить. Как закипит, варить еще 20 минут, потом блендером взбить, добавить сахар, выжать сок половинки лимона и варить еще 10 минут. После этого разливаем в стерилизованные банки и закрываем.

Старинные рецепты из тыквы

Ну и по традиции завершаем нашу подборку рецептами из старинной книги «Домъ и хозяйство» из музея «Мир времени». Их для «КП» подготовила экскурсовод музея «Мир времени» Галина Рогальская.

Тыква с яблоками

Понадобится:

25 яблок

1,5 стакана воды

¼ палочки ванили

1,5 чашки сахара

Глубокая тарелка нарезанной тыквы

Приготовление: очистив 20-25 яблок средней величины, разрезают на 4 части и вырезают семенные коробочки. В таз наливают 1,5 стакана воды. Кладут яблоки, варят их несколько минут и потом высыпают четверть палочки толченой ванили, 1,5 чашки сахара и глубокую тарелку очищенной тыквы, нарезанной маленькими кусками. Варенье варят, непрерывно мешая, пока тыква не сделается очень мягкой. Тогда выливают варенье в банку. Это варенье может стоять только несколько недель. Время, нужное для приготовления: 1,5 часа.

Рецепты из тыквыФото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

Варенье из тыквы

Понадобится:

2 глубокие тарелки тыквы

4,5 стаканов уксуса

850 грамм сахара

2,5 стакана воды

8 гвоздик

Палочка корицы

Приготовление: очищенную тыкву нарезают продолговатыми кусками и кладут в уксус на 24 часа, из 850 грамм сахара и 2,5 стаканов воды варят сироп, положив 8 гвоздик и палочку корицы, завязанные в маленький мешок. Вынув тыкву из уксуса шумовкой, кладут в кипящий сироп и варят, пока не будет совершенно мягкой. Оставшийся уксус можно употребить для другой цели. Время, необходимое для приготовления: 26 часов.

Тыква как имбирь

Понадобится:

1 килограмм тыквы

1 килограмм сахара

2 грамма имбиря

2 грамма белого кайенского перца на конце ножа

Приготовление: очистив тыкву, выбирают середину и, срезав всю губчатую часть, нарезают тыкву кусками в палец толщиной, и, залив кипятком, варят до половины готовности. Потом кладут на сито, чтобы обтекла, перекладывают в миску и пересыпают рядами, взяв на 1 кг тыквы, 1 кг сахару, 2 гр истолченного имбиря, 2 гр белого истолченного перца и кайенского перцу на конце ножа.

Тыкву оставляют так до следующего дня и варят образовавшийся сок, снимая с него пену; потом в него кладут тыкву, варят её, не давая сделаться совсем мягкой и, выложив в банку, заливают густо уваренным, застуженным соком. Когда тыква совсем остынет, банку завязывают смоченной пергаментной бумагой. Время, нужное для приготовления - 15 часов.