2018-09-18T07:12:29+03:00
Дом. Семья

Трех медведей, плывущих через Телецкое озеро, засняли на Алтае

Медведица и двое медвежат отправились на другой берег за кедровым орехом
Иван ОЛЕКСЮК
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Медведи переплывают Телецкое озеро.Видео: Алтайский биосферный заповедник

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Медвежью семью засняли жители поселка Яйлю на побережье Телецкого озера. Скорее всего, медведица и двое медвежат-подростков отправились на другой берег за кедровым орехом.

- Они переплывали озеро в районе залива Юрга. Там достаточно узко, поэтому для медведей не было никакой опасности, но при виде людей они забеспокоились и начали «ворчать». Чтобы не пугать косолапых, жители продолжили свой путь, - рассказали в сотрудники Алтайского биосферного заповедника.

В этом году жители уже не в первый раз встречают переплывающих Телецкое озеро медведей. Причина может скрываться в неравномерном распределении урожая шишек кедрового ореха по побережью.

- Дело в том, что в этом году урожай кедрового ореха только по побережью Телецкого озера и по самым подгольцовьям. Медведи и другие любители кедрового ореха сконцентрировались по берегам, шишку быстро съели, и медведи кочуют в надежде найти «орешные» места. Кроме того, урожай шишки есть по отдельным урочищам, медведи по своим приметам активно ищут такие места, уходя со своих привычных участков, - комментирует Юрий Калинкин.

Еще одна версия – медвежья семья была вынуждена «мигрировать», спасаясь от большого медведя-самца.

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