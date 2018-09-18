Трех медведей, плывущих через Телецкое озеро, засняли на Алтае

СЕГОДНЯ 07:04 2018-09-18T07:12:29+03:00

Медведица и двое медвежат отправились на другой берег за кедровым орехом

Изменить размер текста: A A

Медвежью семью засняли жители поселка Яйлю на побережье Телецкого озера. Скорее всего, медведица и двое медвежат-подростков отправились на другой берег за кедровым орехом.

- Они переплывали озеро в районе залива Юрга. Там достаточно узко, поэтому для медведей не было никакой опасности, но при виде людей они забеспокоились и начали «ворчать». Чтобы не пугать косолапых, жители продолжили свой путь, - рассказали в сотрудники Алтайского биосферного заповедника.

В этом году жители уже не в первый раз встречают переплывающих Телецкое озеро медведей. Причина может скрываться в неравномерном распределении урожая шишек кедрового ореха по побережью.

- Дело в том, что в этом году урожай кедрового ореха только по побережью Телецкого озера и по самым подгольцовьям. Медведи и другие любители кедрового ореха сконцентрировались по берегам, шишку быстро съели, и медведи кочуют в надежде найти «орешные» места. Кроме того, урожай шишки есть по отдельным урочищам, медведи по своим приметам активно ищут такие места, уходя со своих привычных участков, - комментирует Юрий Калинкин.

Еще одна версия – медвежья семья была вынуждена «мигрировать», спасаясь от большого медведя-самца.