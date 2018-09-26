Знаменитая блогерша «баба Лена» приехала в Белокуриху

СЕГОДНЯ 12:30 2018-09-26T12:46:48+03:00

Здесь она хочет набраться душевных и физических сил перед новыми путешествиями

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Широко известная интернет-блогерша «баба Лена» приехала на Алтай. Сейчас она отдыхает в Белокурихе.

91-летняя жительница Красноярска «баба Лена», она же Елена Ерохова, известна своими записками о путешествиях. На ее страницу в Instagram подписаны 104 тысячи человек. Каждый ее пост становится мегапопулярным в считанные минуты. По словам самой пожилой блогерши, на Алтай она приехала, чтобы набраться сил перед следующими поездками в далекие страны.

- Много слышала про Алтай и его знаменитый курорт Белокуриха. И вот, наконец-то, я здесь! Остановилась в санатории «Катунь». Сегодня встречалась с доктором, который расписал оздоровительную программу на 14 дней. Уже прошла первые процедуры. Буду набираться сил, гулять, дышать и вкусно есть! – написала она сегодня на своей страничке.

Баба Лена на процедурах в БелокурихеФото: из личного архива героя(ев) публикации

Кстати, по признанию бабы Лены, несмотря на то, что она сибирячка, до этого на Алтае ни разу не была.

– Кому не скажу, что собралась, все завидуют: «Езжай, баба Лена, там здорово». А тут и правда – как в Европе. Я была пять раз в Карловых Варах и один раз в Марианских Лазнях, а теперь думаю: зачем такую даль ездила, когда здесь все то же самое, только близко, – говорит путешественница.

Несмотря на преклонный возраст, бабушка приехала на лечение одна, без сопровождения. Помимо посещения медиков она собирается осмотреть белокурихинские красоты. К примеру, сегодня она уже побывала на «Белокурихе-2». В планах – «Сибирское подворье».

После того, как Елена Ерохова зарядится внутренними силами на Алтае, она собирается полететь в Бразилию.

Баба Лена в БелокурихеФото: из личного архива героя(ев) публикации

Справка

91-летняя жительница Красноярска «баба Лена» путешествует вот уже восемь лет. За это время она побывала в 20 странах и на достигнутом останавливаться не собирается.