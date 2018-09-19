«Трезвый батя»: священник-блогер учит радоваться жизни без водки и сигарет

СЕГОДНЯ 04:00 2018-09-18T14:22:27+03:00

Иерей из Горного Алтая проповедует не только в храме, но и на YouTube

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45-летний настоятель успенского храма из села Шебалино Павел Тайченачев недавно завел свой канал на YouTube. Название блога бодрое и душевное -«Трезвый батя».

- Придумал я его с божьей помощью, - рассказывает батюшка, которому в Епархии назначено особое послушание - «утверждение трезвости».

«Молитва мамы со дна моря поднимет»

Сам Тайченачев вот уже пятнадцать лет не пьет ни грамма, еще дольше не курит. А ведь друзья его по молодости помнят и другие бурные времена. На вопрос о том, что заставило когда-то молодого журналиста пойти в семинарию, а потом напрочь отказаться от «отрав», батюшка ответил так:

От алкоголя Павел Тайченачев отказался с появлением первого ребенка.Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- Когда в 2007 году я стал священником, мама за чаем рассказала, что многие годы беспокоилась о моей судьбе - я ведь был неверующим, некрещеным! И когда открылся Никольский храм мама (учительница) пришла и стала молиться за меня. Видимо не зря говорится, что молитва матери со дна моря поднимает…

В итоге наш герой покрестился в 23 года по собственному желанию, потом поступил в семинарию.

В доме нет рюмок

От алкоголя Павел Тайченачев отказался с появлением первого ребенка:

- Мы с супругой Наташей подумали, что дети не должны видеть родителей в непотребном виде. Хотя выпивали вроде немного, но решили отказаться напрочь.

С того времени в их доме нет даже рюмок и фужеров. Зато журчат ручейки детского гомона. Священник Тайченачев - отец девяти детишек! Старшей Кате -15 лет, малютке Леночке скоро год.

Однажды на вопрос местной журналистки, что пожелаете читательницам, которые боятся иметь много детей, храбрый и веселый отец Павел ответил: «Желаем - не бояться».

В одном из своих роликов многодетный папаша демонстрирует «гигантские шаги» - народную веревочную карусель, которую соорудил во дворе и ее с восторгом облюбовали дети со всей округи. Разбегаешься, подпрыгиваешь и летишь - красота!

Водка- тюрьма

В другом видео ведущий блога "Трезвый батя" рассуждает о том, как важен для выбора (в пьянку или трезвость) хороший пример из близкого окружения. Мужчина вспоминает своего деда, который часто повторял, что от водки - одно горе: болезни, скандалы в семье, тюрьма, нелады с работой.

Эти дедовские слова Тайченачев повторяет в ролике несколько раз как будто гипнотизирует. Еще рассказывает с уважением, как дед курить бросил и отказался даже от модных тогда папирос «Север»… И бабушку Анну Михайловну вспоминает, которая стопку переворачивала или ладошкой закрывала. Когда- то казалось, что это учение мимо прошло, ан- нет!

«Наше слово отзовется»

На сегодня его блог «Трезвый батя» набрал пока лишь 131 подписчика, но это настоятеля особо не тревожит.

-У меня нет планов всех спасти. Делаю, что по силам, как подсказывает совесть и вера, - поделился трезвый батюшка. - Господь говорит, наши проступки должны быть продиктованы любовью, транслировать добрые убеждения - то что я могу делать.

«Трезвый батя», кстати, не только убеждения транслирует. В арсенале Тайченачева медаль «За заслуги перед Шебалинским районом» - жители ходатайствовали. И храмы священник строил, и пробежки народные устраивал, где кричал оптимистические лозунги типа «Наши помыслы чисты, мы за мир без наркоты», «Страх и подлость победи на пробежку выходи…», да и в других добрых делах не раз замечен. Креативный батя, одним словом.

- А интернет, - считает алтайский священник, - это как вспомогательное средство в убеждениях.

И даже, мол, если один человек вдруг задумается о трезвости – это тоже «слава тебе господи»!