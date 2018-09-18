Что восхитило депутата Госдумы в алтайской деревне

СЕГОДНЯ 13:32 2018-09-18T13:44:01+03:00

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- Алтайский край – глубиннейшая из глубинок! – этими словами начинается программа Сергея Шаргунова «12» на канале «Россия 24».

В ней депутат Госдумы от Алтайского края, писатель и журналист с неподражаемым восторгом описывает свои впечатления от жителей села Поспелиха, куда он попал по приглашению школы преподать урок литературы и русского языка. Видео получило активный отклик у пользователей Сети. Любопытно, что у самих жителей региона ролик вызвал больше скепсиса, чем одобрения.

Трудно, но гордятся. Удивительно

В целом повествование журналиста строится вокруг одной и той же метафоры – «люди со светлыми лицами». Естественно, что лица эти у поспелихинцев.

- Дети рабочих кабельного завода, дети офицеров, дети крестьян. Я прилетел к ним в уныние, навьюченный заботами и ощутил бодрящую энергию неукротимого и неиссякающего русского бытия, - словами гражданина СССР вещает с экрана Шаргунов.

После журналист говорит о трудностях Алтая: здесь, по его мнению, бедно, безработица, закрывают школы, а Поспелиху, плюс ко всему, еще и каждый год накрывает паводком. Журналист удивляется:

- Но гордятся своей землей! И учителя, как бы мало не получали, гордятся учениками. В итоге не я учил, школьники говорили. Это был их урок для меня.

Сергея Шаргунова приводит в трепет и тот факт, что селяне разбираются в литературе, занимаются хореографией и театральным искусством, а в местном клубе детей «чему только не обучают».

- Тутошние места кто-то называет депрессивными, но это не правда! Богом забытые, но богом-то не забытые точно, потому что тут дети и взрослые высокого духа! - резюмирует он.

Реакция жителей Алтайского края

Увы, но светлый сюжет про светлые лица людей из глубинки жители края отчего-то по большей части восприняли как раз депрессивно. По крайней мере, пользователи Сети в своих комментариях под постами с видео вовсе не полны оптимизма.

Общественник из Барнаула Константин Емешин написал в Фейсбуке:

- У меня, когда я общаюсь с нашими селянами, почему-то проступает слеза и мне их жалко.

При этом он подчеркнул, что сам по себе ролик понравился, да и жители края на самом деле «сохранили первозданную духовную и душевную чистоту».

Андрей Курков из Рубцовска, побывавший накануне в Поспелихе, написал в комментарии к ролику:

- Люди действительно хорошие, работают и живут по совести. Но чуть слащавой подаче Шаргунова не верю, хотя по факту все есть – и светлые ученики, и достойные учителя, и кабельный завод.

Другой алтайский блогер Юрий Подольский тоже, в принципе, не оспаривает слова журналиста, однако воспринимает их вовсе не так, как хотел автор:

- Печальней репортажа я не видел. Посмотрел про Поспелиху. Люди со светлыми лицами и суровая действительность.

А вот москвичи и жители других центральных городов России, отреагировали на сюжет по большей части позитивно.

Справка «КП»

Сергей Шаргунов – писатель, журналист, общественный и политический деятель, Депутат Государственной думы от Алтайского края. Родился в Москве, проживает там же.

Лауреат национальной премии «Большая книга», независимой премии «Дебют» в номинации «Крупная проза», государственной премии Москвы в области литературы и искусства, итальянских премий Arcobaleno и «Москва-Пенне», Горьковской литературной премии, дважды финалист премии «Национальный бестселлер».