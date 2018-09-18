Овчарка напала на девочку: рану прочищали и зашивали под наркозом

СЕГОДНЯ 12:14 2018-09-18T12:18:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Немецкая овчарка напала на девочку недалеко от дома и разодрала ребенку бедро. По словам врачей, только чудом псина не повредила артерию малышке. Все произошло в Барнауле в конце августа на улице Червонной. Сейчас родители пытаются привлечь хозяев собаки к ответственности.

- Дочка каталась на самокате, уже практически возле нашего дома на нее напала соседская собака – большая немецкая овчарка выскочила из калитки, сшибла ее с ног и укусила за ногу, - рассказала мама девочки Евгения Позднякова.

Родители девочки отмечают, что это уже не первый случай – больше года назад овчарка кидалась на мужчину.

- После укуса дочку увезли в больницу, зашили рану и отправили нас домой. Потом рана загноилась, и Диану положили в больницу, под общим наркозом прочищали место укуса. Диана занимается танцами, из-за травмы ее сняли с соревнований, - говорит мама.

Фото: Телеканал "Наши Новости". В этом месте произошло ЧП.

В день, когда все произошло, хозяева собаки подходили к родителям девочки, спрашивали, нужна ли помощь, может быть, помочь лекарствами? Дочка хозяйки сожалела, что забыла закрыть калитку.

- Меня тогда трясло, я ответила, что следующий наш разговор будет в суде. После этого они больше не подходили. Через неделю мы с мужем сами пошли к хозяевам. Я спросила, сколько еще здесь будет находиться эта собака, планируют ли они ее усыплять, отдавать в питомник, изолировать? - вспоминает Евгения. – В ответ хозяйка мне ответила: а что собака? Она будет жить долгой и счастливой жизнью…

Заставить усыпить питомцев никто не вправе, ведь собака не болеет бешенством.

Вскоре стало известно, что хозяйка собаки Елена работает в следственном изоляторе. Когда началась шумиха вокруг этой истории, женщина изменила свою позицию и теперь заявляет, что это не ее животное.

- Меня не было в этом доме. У собаки есть хозяин-ответчик. Все вопросы к нему. Кто вообще вам сказал, что я хозяйка. Я к собаке не имею никакого отношения. Я в этом доме не прописана, к этому дому не имею никакого отношения, - заявила корреспонденту «КП» Елена.

Сейчас собаки не видать в ограде, соседи предполагают, что ее спрятали в доме. Муж Елены Константин с прессой говорить отказался. Кстати, именно он загнал напавшую на ребенка собаку обратно в ограду, но, по словам соседей, даже не попытался оказать помощь ребенку – девочка сама зашла в дом, где ее встретила мать.

Родители пострадавшей девочки написали заявление в полицию.

- После проверки и уточнения обстоятельств дело передали в администрацию железнодорожного района Барнаула, - рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Правда, по словам юристов, исходя из практики, привлечь к реальной ответственности хозяев собаки будет почти невозможно – они могут сказать, что собака вообще им не принадлежит, и она случайно забежала в ограду. Как правило, такие дела сразу закрываются. Хотя весной после вмешательства прокуратуры суд обязал жителя Новоалтайска, собака которого покусала женщину выплатить 100 тысяч рублей. По словам владельца, женщина сама спровоцировала животное. Она вела себя агрессивно – кричала и размахивала руками, но суд к этим доводам не прислушался. А в 2014 году еще одного заводчика обязали заплатить 60 тыс. рублей за нападение собаки на ребенка.