Страна копает картошку: как сохранит урожай без потерь

СЕГОДНЯ 11:00 2018-09-18T11:46:22+03:00

Садоводы жалуются, что в этом году картофеля намного меньше, чем было раньше

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В минувшие выходные варила на даче картошечку в мундирах. До чего же она вкусна, рассыпчата, да когда еще вприкуску с малосольным огурчиком, да помидором с грядки! Вот только помидоры грунтовые нынче в основном пришлось сорвать еще зелеными, а картошка уродилась не такая отборная, как в прошлом году.

- Да, у многих садоводов, в том числе и у меня, в этом году картошка мелковатая, - говорит Владимир Марков, председатель Союза садоводов России в Алтайском крае. - А если и крупная, то ее значительно меньше.

По словам опытного садовода, прорехи в урожае были ожидаемы. Весна запоздалая, летом температуры были невысокие, осадки не баловали. оэтому сегодня важно урожай как следует сохранить. Вот главные советы опытного агронома:

- Прежде чем закладывать клубни на хранение, их необходимо не только тщательно просушить, удалив комки земли и различные посторонние примеси, но и отсортировать, откинув в сторону все маленькие, подмороженные, загнивающие, поврежденные и больные, - советует Марков.

Не стоит поддаваться соблазну, закладывая на хранение картофель сомнительного качества, надеясь, что он успешно перезимует. Если есть возможность, то в идеале лучше хранить картофель в специальных ящичках на помосте. Если традиционно ссыпаете все в кучу, то можно для предотвращения гниения корней пересыпать небольшим слоем сухих опилок или измельченными листьями рябины. Опилки отлично впитывают лишнюю влагу, а рябина выделяет фитонциды, которые уничтожают болезнетворные микробы.

Также хорошо картофель хранится со свеклой, которую накладывают поверх клубней. Свекла великолепно забирает излишнюю влагу, которая, кстати, ей только на пользу.

Как оставлять на семена

- Если при копке картофеля вы видите, что куст сильный, много клубней, выровненных и крупных, то часть из этого куста надо оставлять на семена – это отличное развитие будущих всходов. Не торопитесь сразу укладывать в погреб семенной картофель, - советует Марков. - Лучше просушить его на ветерке, в течение четырех-пяти дней. Это позволит клубням вылежаться и выявить больные картофелины.

Как не надо выбирать семена

- Некоторые садоводы все высыпают в одну кучу, а потом мелкое оставляют на семена. Так не надо делать, - предупреждает Владимир Иванович. - В основном мелкий картофель дает и мелкое «наследство».