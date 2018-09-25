Вот и сказочке конец! Барнаульское «Динамо» покидает Кубок России

СЕГОДНЯ 19:24 2018-09-25T19:24:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Заранее было понятно, что как бы ни завершился матч 1/16 финала Кубка России между барнаульским «Динамо» и «Оренбургом» – это будет историческое событие для всего алтайского спорта и настоящий праздник для любителей футбола. По факту все так и получилось.

Пришел даже Рапопорт!

Увы, но пока даже мечтать не приходится о том, что когда-нибудь команда из Барнаула будет играть в элите российского футбола, а потому приезд в столицу Алтайского края команды из РФПЛ – это огромное событие. Сдается, что сегодняшние школьники, которые были на барнаульском стадионе «Динамо» и видели игру любимой команды против «Оренбурга» своими глазами, навсегда запомнят этот вечер, и спустя годы, уже своим детям будут рассказывать, о том, как это было.

Еще с утра в Барнауле шел дождь, и небо было безнадежно затянуто серыми тучами. Ближе к матчу погода кардинально изменилась. Яркое солнце только способствовало тому, чтобы зрителей на этой игре было как можно больше.

В итоге и северная и южная трибуны заполнились едва ли не под завязку, а на фанатском секторе был замечен никто иной, как Михаил Рапопорт. Долгие годы он был бессменным лидером фанатов барналуьского «Динамо», пока не объявил байкот и наотрез отказался приходить на стадион. Вероятно, он пересмотрел это решение, поскольку прежний президент «Динамо» Виктор Сигарев ушел в отставку. Всего же на кубковый матч с «Оренбургом» по официальным данным пришло 6,5 тысяч болельщиков, чего не было в Барнауле давным-давно.

За команду не стыдно!

Абсолютно предсказуемо динамовцы играли с заведомо более сильным «Оренбургом» от обороны, но это нельзя назвать «великим стоянием» у своих ворот. Уже в первой половине матча сине-белые имели несколько возможностей, чтобы открыть счет. На 14-й минуте встречи гости на подступах к своей штрафной нарушили правила против нападающего «Динамо» Владимира Завьялова. Штрафной доверили бить Никите Шибаеву. После его удара мяч низом полетел в створ, но вратарь «Оренбурга» Александр Довбня оказался надежен в этом эпизоде.

Уже на 22-й минуте защитник «Оренбурга» Валентин Прилепин бил из-за пределов штрафной площади, но мяч полетел чуть выше динамовских ворот.

Ближе к завершению первого тайма у динамовцев могла получиться опасная контратака, которую гости остановили ценой желтой карточки. Все тот же Владимир Завьялов получил сзади по ногам от форварда «Оренбурга» Артема Галаджана. К разочарованию публики, динамовцы не смогли извлечь из этого стандарта хоть какую-то пользу.

В самой концовке первого тайма полузащтник гостей Артем Кулишев хлестко пробил по воротам «Динамо». Голкипер сине-белых Богдан Карюкин с этим ударом справился, но Артем Галаджан блестяще сыграл на добивании, отправив мяч в сетку.

В начале второго тайма барнаульцы имели шанс сравнять счет, но вратарь «Оренбурга» справился с ударом Виктора Липина.

Болельщики еще долго будут обсуждать эпизод, который произошел на 60-й минуте встречи. Владимир Завьялов вступил в борьбу с вратарем «Оренбурга». Последний зафиксировал мяч, а затем, всем своим видом продемонстрировал, что испытывает боль и бросил мяч на газон, при этом свистка судьи не было. Владимир в этой ситуации не растерялся, быстрым движением он переправил мяч в ворота гостей, но арбитр гол не засчитал.

Уже после игры Завьялов сказал, что и сам не понял, что это было. По мнению нападающего в этом эпизоде еще предстоит разобраться инспектору матча.

Окончательно интрига в этой встрече исчезла на 79-й минуте. После флангового прохода и выверенной передачи нападающий «Оренбурга» Андрей Козлов со средней дистанции неотразимо пробил в дальний от себя угол ворот. К своей чести динамовцы не бросили играть, но счет в этой встрече так и не изменился. В достойной борьбе с представителем РФПЛ динамовцы уступили со счетом 0:2.

Что сказали главные тренеры?

Главный тренер ФК «Динамо-Барнаул» Сергей Шишкин:

– За сегодняшнюю игру не стыдно. Ребята вышли с большим желанием и настроем. Старались выполнить установку на матч. В первом тайме мы немножко не дотерпели. Здесь сказалось исполнительское мастерство игроков команды «Оренбург». Во втором тайме мы не стали сразу раскрываться, так как могли получить быстрые ответные атаки, которые всегда опасны. «Оренбург» умеет их исполнять. Второй тайм мы начали от обороны, а потом уже раскрепостились. Играли достаточно весело. Создали несколько неплохих моментов, но, к сожалению, не реализовали их.

Главный тренер ФК «Оренбург »Владимир Федотов:

– На мой взгляд, хорошая кубковая игра. С двух сторон борьба. Было много интересных моментов, голевых ситуаций, и у наших ворот в том числе. Мы были чуть-чуть поострее, удалось забить. Потом довели игру до логического конца. Хотя было непросто. «Динамо» играет в силовой футбол, очень много навесов, подач, но мы справились.