Избитого одноклассником бийского школьника выписали из больницы

СЕГОДНЯ 13:50 2018-09-25T13:50:24+03:00

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Избитый одноклассником школьник из Бийска на этой неделе выписался из больницы. Об этом во вторник, 25 сентября, сообщила мама мальчика.

- Сына уже выписали из больницы, но оставили еще на неделю на больничном, - говорит мама пятиклассника. – Так что сейчас он дома и пока не учится.

Напомним, 10 сентября в бийской школе №17 между двумя пятиклассниками произошла ссора, в результате которой один с силой ударил другого, а тот, как позже скажут медики, получил сотрясение головного мозга. Несмотря на то, что во время урока мальчик потерял сознание, его не только не отпустили домой, но учительница даже не вызвала «скорую» помощь. Уже после окончания занятий пострадавший во второй раз упал в обморок на территории школы. На это происшествие представители учебного заведения тоже никак не отреагировали, а просто отправили мальчика домой в сопровождении одноклассников.

Прогнозы неутешительные

По словам женщины, после перенесенного сотрясения врачи поставили ее сына на учет у невропатолога и пока медикам нечем порадовать.

- Пока сын еще слабоват. Голова побаливает. Ориентация в пространстве немного потеряна. На улицу практически не выходит. Только по чуть-чуть, - продолжает собеседница.

Со школой у мальчика тоже вопрос открыт: либо он все-таки останется в старой, либо ему смогут перевести в другую. Пока не завершилась доследственная проверка об этом говорить рано. В ближайшие дни школьник поедет с мамой на допрос.

- Классная руководительница сына звонит, беспокоится, как он, что с ним: «Где Илюша (имя мальчика изменено. – прим.ред.), почему он в школу не ходит»? Хотя раньше такого не было никогда. Зачем-то еще звонили мне на работу и говорили, что мой сын не появляется на занятиях. Даже не знаю зачем они это делают… Может так еще раз мне больно хотят сделать… - продолжает мама пострадавшего.

Что касается второго участника школьных «разборок», то с ним следователи уже пообщались и узнали его точку зрения на конфликт.

- Одноклассник сына передал, что следователи также расспрашивали всех, кто видел драку – они сказали, кто сколько побоев нанес. Так что расследование продолжается, а мы пока ходим по врачам. Вчера вот были у эндокринолога. Она сказала, что его травма просто так бесследно не пройдет. Побои по голове – это очень серьезно. Со временем они дадут о себе знать. На следующей неделе поедем в Барнаул на консультацию к кардиологам. Сын же у меня сердечник… Но мы держимся, - говорит мама пятиклассника.

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