Зоопарк раздал в «аренду» черепашек

СЕГОДНЯ 10:17 2018-09-25T10:50:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Барнаульский зоопарк «Лесная сказка» перед наступлением холодов провел необычную акцию – на зимовку раздал водоплавающих черепашек неравнодушным горожанам.

По словам директора Сергея Писарева, черепах они целенаправленно никогда не покупали. Просто однажды в «Лесной сказке» занялись благоустройством и решили сделать небольшой водоем. С него-то все и началось.

- Спустя несколько дней после того, как появился прудик, мы заметили, что сначала там появилась одна черепаха, потом еще две. Таким образом, к концу сезона у нас их было уже штук 16, - рассказывает он. – Мы наблюдали такую картину: посетители приносили в сумочках черепах и выбрасывали их в воду. Люди-то у нас оказались совестливые. Им жалко выбрасывать купленную черепаху на улицу. И вот они нашли такой замечательный способ избавления от них. Мы назвали этих черепах сумчатыми, потому что они у нас из сумочек.

На тот момент на ближайшую зиму черепашек перенесли в вольер к пеликанам и там они провели несколько морозных месяцев. Впрочем, перенесли их и минувшей весной их вновь вернули в привычный водоем.

- Так получилось, что за лето их стало больше. Люди опять начали приносить черепашек и оставлять там, - продолжает директор зоопарка.

Идея по выходу из ситуации пришла неожиданно – надо раздать черепашек всем желающим. На официальной странице зоопарка в Instagram появилось объявление, о том, что на «зимовку» раздаются черепашки. В случае чего – весной их можно будет вернуть обратно.

- Люди берут их на зиму с удовольствием. Проще же не покупать, а взять ее, так сказать, напрокат, причем совершенно бесплатно. Для этого всего лишь требуется небольшой аквариум, внутрь которого надо поместить камень, на который черепашка может выбираться посидеть. Повесить над ней лампочку, чтобы было дополнительное тепло – они это очень любят, - добавляет Сергей Викторович.

Что касается питания, то черепашки не особо привередливые. Кормить их можно мясом, рыбой, овощами. Все это следует резать на кусочки.

- Самое главное – кормить строго пинцетом, так как черепашки - хищники и они с легкостью могут прокусить ребенку пальчик, - продолжает директор зоопарка.

Кстати, желающих взять «в аренду» черепашку оказалось очень много. Так что за пару дней водоплавающих расхватали, как горячие пирожки.

- С одной стороны, это своеобразная работа с населением, а также эта акция носит воспитательный характер для детей. Буквально в выходные был забавный случай: в зоопарк пришла мама с дочкой. Так девочка ни на кого не хотела смотреть, кроме черепашек. Она буквально прилипла к ним. Я подошел к ним и спросил у девочки: «А хочешь забрать черепашку домой?» Какие у нее в тот момент были глаза! Она была так счастлива, да и мама ее призналась, что они давно хотели завести черепаху. Мы достали ее из воды, посадили в баночку и отдали девочке. Вы бы видели ее! Она просто светилась от счастья! – признается Сергей Писарев.