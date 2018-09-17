Шок: Живодеры пытались отрезать голову собаке

СЕГОДНЯ 12:51 2018-09-17T13:48:45+03:00

По одной из версий, они решили устроить флэш-моб по истреблению животных

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Бедную дворнягу из Новоалтайска, окровавленное фото которой на выходных облетели интернет, резали лезвиями несколько человек. Так считают работники питомника для животных. У псины насчитали около 15 ран разными лезвиями. Удары ножами наносились по всей шее животного, будто псине хотели отсечь голову.

Напомним, в выходные истекающую кровью собаку нашли в одном из дворов Новоалтайска. Добродушная и доверчивая рыжая собачонка частенько прибегала сюда подкормиться. В этот раз она пришла молить о помощи – на ногах еле держалась, голова буквально повисла на остатках шеи. Жительница двора, увидев этот ужас из окна, позвонила в питомник для бездомных животных Ольги Камневой. Буквально через несколько минут Ольга была на месте:

Фото: Ольга Камнева

- Я в своей жизни повидала многое: животных после автокатастроф, из-под поездов со снесенными задами и раскрошенными костями, но в этот раз опешила. С такой человеческой жестокостью я столкнулась впервые – никогда не видела столько крови, - сказала Ольга.

Видела многое, но такое – впервые

На видео заметно, как у женщины дрожит голос. Называя собаку «девочкой» и «заей», она аккуратно накрывает ее простынкой и размещает в переноске.

Собаку сразу же отвезли в ветеринарную клинику в Барнауле, где за ее жизнь боролись более трех часов. Сейчас состояние животного тяжелое, но стабильное. Ольга разместила собачку у себя дома, а еще дала ей имя – Ливия. Наверное, впервые за ее недолгую и полную трагизма жизнь (судя по зубкам собачке не больше двух лет).

Ливии регулярно ставят капельницы, вводят инъекции поддерживающих препаратов, антибиотиков и витаминов, поят водой, пока насильно. Это все, что можно пока дать животному – ни о каком нормальном питании и речи нет. Собака не встает и мало реагирует на происходящее вокруг. Однако то, что она по-прежнему беспредельно доверяет людям и при этом обладает удивительной собачьей культурой поведения очевидно.

Фото: Ольга Камнева

- Она очень умная! И очень человекоориентированная! Даже в таком состоянии Ливия какими-то знаками, намеками показывает, что хочет в туалет и ни в какую не желает ходить под себя в доме. Муж, увидев эти знаки, выносит ее на улицу, и там она ходит на травку, - рассказывает владелица питомника.

Лежать под капельницами рыжухе предстоит еще около недели.

- Это очень опасный период и врачи опасаются давать какие-либо прогнозы – у нее было три очень глубокие и широкие раны. Сейчас вроде бы шея подсыхает, но потом может начаться отторжение тканей, так что все еще впереди… - вздыхает Ольга.

У кого поднялась рука?

Этот вопрос Ольга задает себе постоянно и не находит ответа.

- Однозначно, это ненормальные люди! – говорит она.

В Интернете даже появилась версия, что собаку пытались убить участники флэш-моба живодеров. Якобы после истории с котенком, которому свернули голову девочки из Михайловского района, извращенцы-ненавистники животных объявили об акции по всему краю: за короткий период времени устроить издевательства над четвероногими. Пока, к счастью, эта версия не подтвердилась.

У жителей Новоалтайска – другая версия: район, где обнаружили изрезанную собачку, считается неблагополучным. Возможно, над ней могли издеваться наркоманы или алкоголики после дозы веществ. Вот только почему наркотик подействовал на целую группу людей одинаково?

Сама Ольга попыталась найти живодеров, поговорив с жителями близлежащих домов. У тех ответ был однозначным:

- Не знаем, а если бы знали – не сказали, нам наша жизнь дороже.

Поэтому обращаться в полицию пока смысла нет: израненная собака есть, людей, кто бы видел эти зверства – нет.

Она доверяла сволочам

И еще один вопрос продолжает мучить спасительницу Ливии:

- Почему она позволила это сделать с собой?

На теле у собаки не обнаружили следов веревок или других удавок. Никто до сих пор не сообщил о том, что слышали вой или лай, хотя случай уже широко разошелся по интернету и написать инкогнито в сети – не проблема. Но – тишина…

- Я думаю, она знала обидчиков. И настолько доверяла им, что даже не стала сопротивляться, - сказала Ольга.

Можете помочь рыжухе

Приют просит финансовой помощи в спасении Ливии.

Перечислить средства можно на карту Сбербанка (4276 0200 1045 9797) или ВТБ (4272 2907 0137 1049). Номер телефона привязаный к карте СБ (89130967063).