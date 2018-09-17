2018-09-17T13:48:45+03:00
Общество

Бабье лето на Алтае: уже пришло или еще впереди?

К концу недели в регионе установится теплая солнечная погода
Марина КОЧНЕВА
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В это время не только молодежь задумывалась о семье, но и одинокие люди в возрасте присматривались друг к другу.В это время не только молодежь задумывалась о семье, но и одинокие люди в возрасте присматривались друг к другу.Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА
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14 сентября по народному календарю началось бабье лето. По многолетним наблюдениям, в середине сентября на неделю или даже на две устанавливается теплая погода.

Пришло и ушло?

Последние несколько деньков были просто чудными. На выходных сотни горожан поехали за город - кто к реке, кто на дачу, ну а кто-то просто гулял под золотящейся листвой в парках. А в понедельник, 17 сентября небо вновь нахмурилось и подул холодный ветер. Неужели бабье лето в этом году такое короткое?

- Если смотреть синоптическое бабье лето, то оно у нас не началось и вряд ли будет, потому что оно должно продержаться хотя бы семь дней, - не обрадовала Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеообеспечению Алтайского гидрометцентра.

Но у синоптиков есть и хорошая новость: на этой неделе с 18 и до 21 сентября с установлением антициклона ожидается сухая без осадков погода. Ура!

-Температура воздуха постепенно будет повышаться и самые теплые дни ожидаются в четверг и пятницу, когда температура воздуха в дневные часы поднимется до плюс 20-25 градусов, - рассказывает Людмила Сырых.

По словам опытного метеоролога есть еще надежда, что «осеннее лето» нынче может сдвинуться на конец сентября - начало октября. Хорошо, бы эта надежда оправдалась!

Поверья

-У бабьего лета с древности есть свои традиции и приметы, - рассказывает Альбина Богучанова, старший научный сотрудник алтайского художественного музея.

Название «бабье лето», по словам Богучановой, перекликается с народными пословицами. Например, поговорка «45 - баба ягодка опять» не на пустом месте родилась: в этом возрасте начинается всплеск женской энергетики перед периодом увядания. Так и в природе, всплеск золота листьев, согретого солнечными лучами перед поздней осенью и зимой.

-Это время когда сельскохозяйственные работы уже заканчивались, в деревнях устраивались гуляния, приближалась свадебная тема. Начинали вплотную готовиться к свадьбам, которые чаще гуляли в Покров (14 октября), - рассказывает Богучанова.

В это время не только молодежь задумывалась о семье, но и одинокие люди в возрасте присматривались друг к другу. В бабье лето с удовольствием ходили в гости и на свидания, так как считалось в это медовое время в свиданиях больше страсти.

В житейских домашних делах от бабьего лета, по поверьям, тоже было много проку. К примеру, засолки, сделанные в бабье лето, обладают целебной силой и получаются особенно вкусные. И еще одна примета: если переезжать в новое жилье в это время, то жизнь в доме будет богатой и счастливой.

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