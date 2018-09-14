Обвиняемого в экстремизме барнаульца едва не упекли в психбольницу

СЕГОДНЯ 20:09 2018-09-14T20:08:39+03:00

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Антон Ангел, как и несколько других молодых людей из Барнаула, обвиняется в экстремизме за репосты «Вконтакте». Конкретно 33-летнего мужчину начали преследовать якобы «за враждебное отношение к евреям». Поздно вечером, 14 сентября, он сообщил о том, что его насильно увезли в психиатрическую больницу.

В частности Антон Ангел рассказал о том, что днем его вызвали в управление ФСБ, якобы для беседы по его жалобам на сотрудников центра «Э». Со слов мужчины, беседа действительно состоялась, но сразу после нее на улице его встретили те самые сотрудники, на которых он только что жаловался.

– Обступили со всех сторон. На ходу зачитывали постановление суда, которое не вступило в законную силу, так как по нему написана апелляционная жалоба. Заседание назначено на 12 октября. Также зачитали бумажку от следователя о принудительном приводе меня в психиатрическую лечебницу. Ознакомиться с этими документами не дали. На резонное замечание, что это всё незаконно ответили: наше дело доставить, а там уже доказывай, – рассказал Антон Ангел.

После этого, опять же со слов мужчины, его посадили в машину и повезли в Алтайскую краевую клиническую психиатрическую больницу им. Ю.К. Эрдмана.

– Там принудительно, без правовых документов, попытались поместить меня в стационар. Благо адвокат успел подъехать вовремя, так как меня пытались насильно запихнуть в отделение, за железные двери. Двое человек буквально накинулись на меня, пытались затолкать, ещё двое на адвоката, – раскрывает подробности своего нахождения в психиатрической больнице Антон Ангел.

Также он добавил, что в настоящее время находится на больничном.

– У меня три межпозвоночных грыжи и как раз сегодня должен был решаться вопрос об операции, либо о продолжении дооперабельного лечения. По указанию врача мне вообще нельзя поднимать более 5 кг, не то, что держать на спине двух взрослых мужчин, – продолжает рассказывать о своих злоключениях Ангел.

Антон поделился, что сейчас он чувствует сильные боли в спине, отдающие в ногу, которая буквально отнимается. У адвоката при этом пострадало плечо, ему пришлось обращаться в больницу.

– В срочном порядке вызвали наряд полиции, стали звонить на горячие линии МВД и СКР. На место прибыл капитан полиции. После дискуссии о неправомерности этих действий, кое-как удалось выбраться из этого заведения. Попрощались со мной словами: пока свободен, до следующей встречи, – заключил Антон Ангел свой рассказ о событиях одного дня из своей жизни.

«Комсомольская правда» будет следить за развитием ситуации.