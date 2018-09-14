Все о «Кроссе нации-2018» в Барнауле: как поучаствовать, какие дистанции и где перекроют дороги

СЕГОДНЯ 08:00 2018-09-14T08:05:00+03:00

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15 сентября, в субботу, состоится Всероссийское соревнование «Кросс нации», который пройдет в 85 регионах нашей страны. Не стал исключением и Барнаул. Принять участие в забеге сможет любой желающий.

Где

В Барнауле главной площадкой спортивного мероприятия станет площадь Советов. С 8.30 до 11.00 там будут регистрировать участников, выдавать им жилеты и порядковый номер. Трасса забега - по Ленинскому проспекту вниз от площади Советов до улицы Никитина, затем - вверх до площади Октября и финиш на площади Советов.

Сколько придется бежать

Пробежать можно будет пять дистанций: на 2, 4, 6, 8 и 12 километров. В зависимости от возраста и физических возможностей участники распределяются по дистанциям. Первыми побегут девочки и мальчики 2004 годов рождения и младше, а также лица с ограниченными возможностями. Для них старт на 2 км запланирован на 12.00. Через 15 минут стартуют все желающие, кто хочет преодолеть 4 км. На 12.50 запланирован старт на длинные дистанции: 6 км для девушек 1994 года рождения и младше, 8 км для юношей 1994 года рождения и младше и женщин 1993 года рождения и старше. Мужчины 1993 года рождения и старше побегут 12 км.

Здоровье

Принять участие в забеге может любой желающий вне зависимости от пола и возврата. Однако необходимо рассчитывать на свои силы. Не желательно принимать участие в длинных дистанциях людям с заболеваниями сердечнососудистой системы, органов дыхания, имеющим избыточный лишний вес, хроническую гипертонию, ОРВИ и обострение хронических болезней. Во время забега на старте будет дежурить врач.

Награды

Призеры соревнований будут награждены дипломами, медалями и памятными призами. Также будут поощрены самый старший спортсмен среди мужчин и женщин, самый младший среди детей и большая спортивная семья. Каждому участнику на память останется нагрудный номер, с которым он побежит «Кросс нации».

Общественный транспорт: перекрытие дорог

Движение автотранспорта по проспекту Ленина на участке от проспекта Строителей до улицы Никитина перероют с 09.00 до 16.00. Из-за этого изменится схема движения общественного транспорта.

Маршруты №1, 10, 24, 25: Ленина – Строителей – Красноармейский – Ползунова Социалистический – ЛДП «Спартак-2», в обратном направлении: ЛДП «Спартак-2» –Социалистический – Пушкина – Красноармейский – Строителей – Ленина, далее – по маршрутам;

Маршруты №29, 35, 53, 144: Ленина – Советская – Комсомольский – Льва Толстого – Максима Горького – площадь Баварина, далее – по маршрутам; в обратном направлении: площадь Баварина – Максима Горького – Льва Толстого – Комсомольский – Советская – Ленина, далее – по маршрутам;

Троллейбусы №1, 7: Ленина – Строителей – «площадь Победы», в обратном направлении: «площадь Победы» – Строителей – Ленина, далее – по маршрутам;

Маршрут №41: Ленина – Строителей – Красноармейский – Партизанская, далее – по маршруту, в обратном направлении: Партизанская – Красноармейский – Строителей – Ленина, далее – по маршруту;

Маршрут №6: Ленина – Советская – Комсомольский – Анатолия – «остановка Элеватор», в обратном направлении: «остановка Элеватор» – Анатолия – Комсомольский – Советская – Ленина, далее – по маршруту;

Маршруты №33, 109, 109оп: Калинина – Строителей – Красноармейский – Аванесова, далее – по маршрутам, в обратном направлении: Аванесова – Красноармейский – Строителей – Калинина, далее – по маршрутам;

Маршрут №78: Комсомольский – Льва Толстого – Максима Горького – Мамонтова – ЛДП «Спартак-2», в обратном направлении: ЛДП «Спартак-2» – Мамонтова – Ленина – Гоголя – Комсомольский, далее – по маршруту;

Маршрут №20: Строителей – Красноармейский – разворот на перекрестке с Ползунова – «площадь Спартака»; в обратном направлении: «площадь Спартака» – Красноармейский – Строителей, далее – по маршруту;

Маршрут №55: «площадь Победы» – Красноармейский – Аванесова, далее – по маршруту; в обратном направлении: Аванесова – Красноармейский – «площадь Победы»;

Маршруты №19, 27, 110: Строителей – Советская – Комсомольский – Льва Толстого – Максима Горького – Мамонтова – ЛДП «Спартак-2», в обратном направлении: ЛДП «Спартак 2» –Мамонтова – Максима Горького –Льва Толстого –Комсомольский – Советская – Строителей, далее – по маршрутам.