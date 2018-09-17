Барнаул засадят сиренью, яблонями и рябинами на 19 млн рублей
До начала зимы краевая столица озеленить\ся – на улицах появятся тысячи кустарников и сотни новых деревьев. Власти потратят на это 19,2 млн рублей.
Успеть до зимы
Всего в Барнауле высадят 475 деревьев и 3254 саженца кустарника.
– Улица Малахова - 93 тополя, 30 яблонь, 12 ив и 1100 кустов сирени;
– Привокзальная площадь - 770 кустов сирени;
– Проспект Строителей – 15 яблонь и 12 кустов рябинолистника;
– Улица Аванесов - 50 яблонь и рябин;
– Змеиногорский тракт - 50 тополей, 2 ясеня, 5 яблонь и 1000 кустов сирени;
– Проспект Космонавтов – 20 сосен.
Также новые деревья появятся на проспекте Комсомольском, улицах Аванесова, Чкалова, Партизанской, Льва Толстого, Брестской, Союза Республик, Путиловской и в парке «Центральный». Деревья планируется высадить до конца ноября.
– Одним из главных объектов озеленения станет сквер на пересечении улицы Папанинцев и проспекта Красноармейского. Здесь разобьют новые цветники, где следующей весной расцветут 3660 петуний и бархатцев. Также сквер будут украшать 350 кустов можжевельника, яблоня, липа и гортензия. Появится тротуар из тротуарной плитки на площади 690 квадратных метров, установят два садово-парковых дивана, круглую скамью и урны, – рассказала главный агроном МУП «Горзеленхоз» города Барнаула Людмила Белоусова.
Снесут больные и старые
Без вырубки тоже не обойдется – взамен новых деревьев и кустарников снесут 238 пришедших в негодность, аварийных и потерявших свой декоративный вид деревьев, выкорчуют 239 пней и проведет санитарную обрезку больных, усыхающих, надломленных и повисших вниз, переплетенных ветвей.
Работами будет заниматься МУП «Горзеленхоз». Цена контракта, заключенного между комитетом по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула и подрядной организации составляет 19,2 млн рублей.