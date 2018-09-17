2018-09-16T17:18:28+03:00
Общество

Барнаул засадят сиренью, яблонями и рябинами на 19 млн рублей

До зимы в краевой столице появятся около 500 новых деревьев и почти 3300 кустарников
Дарья САВЕНКО
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До зимы в краевой столице появятся около 500 новых деревьев и почти 3300 кустарниковДо зимы в краевой столице появятся около 500 новых деревьев и почти 3300 кустарниковФото: Дарья САВЕНКО
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До начала зимы краевая столица озеленить\ся – на улицах появятся тысячи кустарников и сотни новых деревьев. Власти потратят на это 19,2 млн рублей.

Успеть до зимы

Всего в Барнауле высадят 475 деревьев и 3254 саженца кустарника.

– Улица Малахова - 93 тополя, 30 яблонь, 12 ив и 1100 кустов сирени;

– Привокзальная площадь - 770 кустов сирени;

– Проспект Строителей – 15 яблонь и 12 кустов рябинолистника;

– Улица Аванесов - 50 яблонь и рябин;

– Змеиногорский тракт - 50 тополей, 2 ясеня, 5 яблонь и 1000 кустов сирени;

– Проспект Космонавтов – 20 сосен.

Также новые деревья появятся на проспекте Комсомольском, улицах Аванесова, Чкалова, Партизанской, Льва Толстого, Брестской, Союза Республик, Путиловской и в парке «Центральный». Деревья планируется высадить до конца ноября.

– Одним из главных объектов озеленения станет сквер на пересечении улицы Папанинцев и проспекта Красноармейского. Здесь разобьют новые цветники, где следующей весной расцветут 3660 петуний и бархатцев. Также сквер будут украшать 350 кустов можжевельника, яблоня, липа и гортензия. Появится тротуар из тротуарной плитки на площади 690 квадратных метров, установят два садово-парковых дивана, круглую скамью и урны, – рассказала главный агроном МУП «Горзеленхоз» города Барнаула Людмила Белоусова.

Снесут больные и старые

Без вырубки тоже не обойдется – взамен новых деревьев и кустарников снесут 238 пришедших в негодность, аварийных и потерявших свой декоративный вид деревьев, выкорчуют 239 пней и проведет санитарную обрезку больных, усыхающих, надломленных и повисших вниз, переплетенных ветвей.

Работами будет заниматься МУП «Горзеленхоз». Цена контракта, заключенного между комитетом по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула и подрядной организации составляет 19,2 млн рублей.

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