Живодеры искромсали ножом бездомную собаку на Алтае

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-16T10:22:20+03:00

«Деточка моя, зая моя, давай-давай», - говорит на видео дрожащим голосом ее спасительница

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И вновь Алтай прославился на всю страну историей про живодеров. На сей раз у кого-то, кто называет себя человеком, поднялась рука на безобидную бездомную собачку.

Рыжую собачонку хорошо знали в Новоалтайске, она частенько прибегала во двор на улицу Ударников. Здесь добрые люди подкармливали ее, ребятишки играли и ласкались. Еще 14 сентября местные видели ее здоровой и жизнерадостной, сообщает портал «Барнаул 22». А вот 15 сентября рыжуха приползла, еле волоча лапы – худенькое тельце собачки было просто искромсано. Всего насчитали на ней около 15 ножевых ран.

- Сегодня в Новоалтайске произошло страшное событие. Собачка молоденькая, доверчивая. Видимо, держали и кромсали. Разрезаны мышцы шеи. Большая кровопотеря. Зверское издевательство! - написала Марина Сухова, жительница Новоалтайска в паблик.

Прибывшие на место волонтеры сказали, что сотворить подобное могли только живодеры.

Истерзанную собачку забрала к себе в приют Ольга Камнева. На видео спасения собаки, которое размещено в Ютубе, видно, что животное еле держится на ногах. Абсолютно обессилевшая собачонка послушно плетется в клетку. А Ольга Камнева дрожащим голосом предполагает, что у животного уже начался сепсис.

Сейчас, как сообщает паблик, за жизнь истерзанной собаки сражаются врачи одной из барнаульских ветклиник. Состояние мученицы врачи характеризуют, как тяжелое.

Приют просит финансовой помощи в спасении изрезанной собаки.

Перечислить средства можно на карту Сбербанка (4276 0200 1045 9797) или ВТБ (4272 2907 0137 1049). Номер телефона привязаный к карте СБ (89130967063).