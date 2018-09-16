2018-09-16T10:22:20+03:00
Дом. Семья

Живодеры искромсали ножом бездомную собаку на Алтае

«Деточка моя, зая моя, давай-давай», - говорит на видео дрожащим голосом ее спасительница
Анна АДАМАЙТЕС
Поделиться:
Фото: Камнева ОльгаФото: Камнева Ольга
Изменить размер текста:

И вновь Алтай прославился на всю страну историей про живодеров. На сей раз у кого-то, кто называет себя человеком, поднялась рука на безобидную бездомную собачку.

Рыжую собачонку хорошо знали в Новоалтайске, она частенько прибегала во двор на улицу Ударников. Здесь добрые люди подкармливали ее, ребятишки играли и ласкались. Еще 14 сентября местные видели ее здоровой и жизнерадостной, сообщает портал «Барнаул 22». А вот 15 сентября рыжуха приползла, еле волоча лапы – худенькое тельце собачки было просто искромсано. Всего насчитали на ней около 15 ножевых ран.

- Сегодня в Новоалтайске произошло страшное событие. Собачка молоденькая, доверчивая. Видимо, держали и кромсали. Разрезаны мышцы шеи. Большая кровопотеря. Зверское издевательство! - написала Марина Сухова, жительница Новоалтайска в паблик.

Прибывшие на место волонтеры сказали, что сотворить подобное могли только живодеры.

Истерзанную собачку забрала к себе в приют Ольга Камнева. На видео спасения собаки, которое размещено в Ютубе, видно, что животное еле держится на ногах. Абсолютно обессилевшая собачонка послушно плетется в клетку. А Ольга Камнева дрожащим голосом предполагает, что у животного уже начался сепсис.

Сейчас, как сообщает паблик, за жизнь истерзанной собаки сражаются врачи одной из барнаульских ветклиник. Состояние мученицы врачи характеризуют, как тяжелое.

Приют просит финансовой помощи в спасении изрезанной собаки.

Перечислить средства можно на карту Сбербанка (4276 0200 1045 9797) или ВТБ (4272 2907 0137 1049). Номер телефона привязаный к карте СБ (89130967063).

Живодеры искромсали ножом бездомную собаку на Алтае.Автор: Ольга Камнева

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Угадай животных по кадру из фильма
Этим актерам не дают наград, они не произносят ни одного слова в кадре, но при этом остаются в нашем сердце и в нашей памяти. Кошки, псы, кролики, даже слоны - полноценные участники съемочной программы. А вот сможете ли вы угадать животных по кадру из фил
Новости 24
В Барнауле вновь заговорили о нашествии летучих мышей
Поговорить с главным полицейским Барнаула можно будет на "прямой линии"
Барнаульцы пытаются поймать зеленого попугая
В Алтайском крае отремонтируют 11 км дорог
Тракторист из Павловского района получил высокую награду от государства
Барнаульский "Динамо" сыграет в воскресенье с "Сахалином"
В Рубцовске при пожаре трагически погиб мужчина
Солдат из Алтайского края сбежал из части в Брянской области
Серьезный пожар произошел в Бийске
Вспышка бешенства отмечается в Республике Алтай
В Барнауле проходит футбольный турнир памяти Станислава Каминского
Два автобуса столкнулись в Бийске
Массовая авария произошла под Барнаулом
У краеведческого музея Алтайского края появился новый директор
«Мам, я выслал фото»: Пенсионерка из Барнаула попалась на уловку мошенников
Страшное лобовое столкновение легковушек произошло на Алтае
Стекло выпало из маршрутки во время движения
22-летний парень пропал в Алтайском крае
Селянина поймали на незаконной охоте на маралов
Трамвай сбил бабушку в Барнауле
Более 70 тысяч барнаульцев проголосовали за лучший детский сад
Охотник принял друга за лося и случайно застрелил его
Бизнес на булочках: Главу Каменского района обвиняют в махинациях на рынке предпринимательства
«Левокарнил» – лекарство «от лени»
Эксперт: Нужны дополнительные меры не только по привлечению, но и закреплению медработников на селе
Светодинамический фонтан запустят в Барнауле в конце сентября
Продуктовые ярмарки пройдут в каждом районе Барнаула 15 сентября
В Барнауле на Змеиногорском тракте отключили светофоры
Неправильное применение удобрений может сказаться на здоровье человека