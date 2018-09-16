Барнаульский юрист: Подводные камни интернет-покупок

СЕГОДНЯ 06:47 2018-09-16T06:47:35+03:00

Обратите внимание на отзывы: если их мало и они все сплошь хвалебные, это вызывает сомнения в их подлинности Фото: Иван ПРОХОРОВ

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Как не попасться на уловки мошенников при интернет-заказе? Что делать если заказанный товар вас не устроил или не прибыл в срок? На эти и другие вопросы, связанные с заказами по интернету, в эфире радио «Комсомольская правда» - Барнаул» ответил юрист Александр Парасотченко.

Как отличить добросовестного продавца онлайн-товаров от мошенников?

- На интернет-ресурсе добросовестного продавца должно быть конкретное указание – что это за продавец и кем он является (индивидуальным предпринимателем, самозанятым гражданином или юридическим лицом), его контактные данные. Просмотрите наполненность сайта, как часто информация обновляется, сколько лет продавец на рынке. Обратите внимание на отзывы: если их мало и они все сплошь хвалебные, это вызывает сомнения в их подлинности. Если информация на сайте неполная или неразвернутая, я бы порекомендовал отказаться от такого продавца в пользу более весомого на рынке или того, чьими услугами уже пользовались ваши знакомые.

Безопасна ли оплата онлайн-товаров с помощью банковских карт и переводов?

- В этом случае опасность есть всегда. И она выражена даже не в том, что у продавца есть злой умысел, а в том, что он может по каким-то причинам не исполнить свои обязательства (например, могли случиться форс-мажорные обстоятельства). Обратите внимание на то, является ли конечный получатель перевода продавцом. Если получатель и продавец совпадают, риски сводятся к минимуму.

Правда ли, что при заказе через интернет покупатель вправе отказаться от покупки в любой момент?

- Это так, разницы между покупкой в магазине и при онлайн-заказе нет. Но потребитель все-таки не должен злоупотреблять своим правом и понимать, что он тоже несет ответственность. В законе прямо прописано, что потребитель должен компенсировать траты продавца. Например, вы заказали торт, продавец уже занялся его изготовлением, а вы неожиданно отказались. Траты, которые продавец успел понести при изготовлении кондитерского изделия, вам придется восполнить.

А вот если вы заказали непродовольственный товар (одежда, обувь), то в течение 7 дней с момента его получения вы вправе отказаться от него. Самое главное, чтобы у покупки сохранились товарный вид и целостность, а также бирки. Упаковку потребитель хранить не обязан. Однако здесь есть один нюанс: если товар вам просто разонравился, но при этом он полностью соответствует заявленным характеристикам, вам придется компенсировать траты продавца за доставку. Если же качества товара отличаются от тех, что были в описаниях сайта, никаких дополнительных денег с вас спрашивать не должны. Вам нужно будет отправить товар продавцу назад вместе с претензионным требованием о компенсации понесенных вами расходов за пересылку и сам товар. Добросовестные продавцы, которые заботятся о своей репутации, обычно эти траты компенсируют без проблем.

Что делать, если товар не был доставлен в срок (заказывался, например, к определенной дате и позже уже не нужен)? Можно ли вернуть в этом случае деньги?

- Такое право у потребителя есть. Здесь нужно понимать, какими ресурсами вы пользуетесь. Если вы воспользовались посредническими сайтами (вроде «Алиэкспресс» или «Ебэй»), то здесь проблем с возвратом не будет, т.к. они оснащены дополнительными системами защиты и время доставки отображается на сайте. А вот если вы решили приобрести что-то напрямую у продавца, я бы порекомендовал заранее заключить с ним договор купли-продажи. В нем прописать ответственность продавца за задержку товара. Если этого пункта не будет, вы вряд ли сможете потребовать от продавца компенсации из-за задержки заказа. В договоре можно прописать и другие риски.