Урожайный хит-парад: под какие песни овощи на грядках лучше растут и быстрее спеют

СЕГОДНЯ 10:40 2018-09-13T12:38:55+03:00

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Томаты-гиганты весом в 1,3 кг! Красавец-перец в 300 грамм! Бийские пенсионеры собирают супер-урожай со своих грядок. А все благодаря тому, что хозяин дачного участка постоянно закатывает на огороде концерты! Томаты хорошо растут под одну песню, огурцам – нужен другой репертуар, а с перцами помимо прочего еще и разговор по душам провести надо!

- Выхожу в огород – и затягиваю какую-нибудь народную! Растения мои сразу приободряются, словно слушать начинают! В итоге все растет лучше, спеет быстрее! – рассказывает 72-летний Сергей Долгов.

Тамара Ивановна хоть и не поет, но постоянно разговаривает с саженцами на даче.Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Его супруга – Тамара Ивановна хоть и не поет, но постоянно разговаривает с саженцами на даче:

- Захожу, обязательно здороваюсь: как вы, мои ребятушки, поживаете? Как у вас настроеньице? Всем комплиментов отвешаю – и румяным томатам, и изумрудным огурчикам, и барыне-капусте, и загорелым баклажанам!

Сейчас Тамара Ивановна находится дома и занимается заготовками – урожай ведь обработать нужно, закатать под крышки! Ее супруг в эти дни на дачном хозяйстве один.

- Каждый день ему звоню с проверкой: ты сегодня пел на огороде? - смеется она. – Лучше пой, чтобы помидоры скорее все поспели!

А он и рад стараться. В свое время Сергей работал водителем, бывало едет – песни поет. Голос у него красивый, мелодичный – слушал бы и слушал. Поначалу соседи по даче улыбались и аплодировали вечерним концертам Долговых. А потом и сами начали пробовать этот метод – а ведь работает!

- Точно-точно! – подтверждает Тамара. – Ведь мы никогда никакой химии не используем в огороде, только навозом землю удобряем и добрым словом с песней! Все растет как на дрожжах! Еще мой совет – никогда не ругаться и не сквернословить при растениях! У нас на это дело полный запрет! Растения – они же ведь живые – все слышат и понимают!

В итоге урожай по осени Долговы собирают ведрами и ящиками. Часть продают на базарчике, часть отправляют детям и внукам в Санкт-Петербург.

- Там все хвалят наши помидоры – говорят, вкуснее алтайских в жизни не пробовали! – рассказывает жительница Бийска.

В итоге урожай по осени Долговы собирают ведрами и ящиками.Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Кстати, семена всех овощей у Тамары Долговой – свои. За 30 лет дачного стажа собралась собственная семейная коллекция семян - отборные, домашние! У некоторых даже свои фирменные названия есть, например – томат безразмерный! Сами понимаете, названия – в точку!

Наблюдая, как овощи растут под песни, семья пенсионеров даже составили хит-парад для получения высокого урожая и поделились им с читателями «Комсомолки». Пользуйтесь и пусть у вас будут полны закрома!

Хит-парад

Что и каким растениям нужно петь для лучшего урожая

Для помидоров: Есть по Чуйскому тракту дорога

Для огурцов: Что стоишь, качаясь, тонкая рябина,

Для баклажан: Скакал казак через долину

Для редиса: Ой кто-то с горочки спустился

Для картофеля: Шумел камыш, деревья гнулись

Для морковки: На заре ты ее не буди

Для капусты: Солдатушки, бравы ребятушки