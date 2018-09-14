Отопительный сезон сдвигается: на Алтай идет потепление
Согласно нормативам, отопительный сезон начинается, когда среднесуточная температура на улице в течение пяти суток составляет не более +8 градусов. Так, например, в прошлом году в Барнауле батареи потеплели 22 сентября, а в позапрошлом – 17 числа. Когда включат отопление в 2018 году – еще точно не известно. Необходимого распоряжения администрация Барнаула пока не публиковала. Да и синоптики прогнозируют потепление.
- В ближайшие два дня районы Алтайского края будут находиться в теплом секторе североатлантического циклона, поэтому температура воздуха у нас повысится ночью до +10, а днем до + 23 градусов, - рассказывает начальник отдела гидрометеобеспечения алтайского Гидрометцентра Людмила Сырых. - В дальнейшем, до 20 сентября, ожидается неустойчивая погода с волнами тепла и холода. Днем температура воздуха будет повышаться до +25 градусов, а ночью не опустится ниже нуля.
Таким образом, среднесуточная температура в ближайшие дни будет в 2-3 раза превышать необходимые +8 градусов.
Когда похолодает, то в первую очередь батареи потеплеют в больницах, школах, детских садах и только после этого – в домах горожан. При запуске тепла энергетики отдают приоритет наиболее расторопным собственникам – тем, кто раньше получил паспорта готовности к отопительному сезону. В Барнауле их получили более 80% домов. Всего же, к предстоящему отопительному периоду готовят 3837 многоквартирных дома. Система ЖКХ полностью готова к запуску тепла в социально значимые учреждения.
Справка «КП»
Кому положена субсидия на тепло?
50% скидка за отопление в виде субсидии полагается:
-инвалидам
-семьям, имеющие детей-инвалидов
- участникам и инвалидам ВОВ
- лицам, подвергшимся радиации
- ветеранам труда
- жертвам политических репрессий
- труженикам тыла и т.д.
Чтобы получить субсидию, нужно собрать пакет документов (паспорт, документ, подтверждающие право на использование льготы, свидетельство о праве собственности на определенные объект недвижимости, справка о составе семьи, копия квитанций об уплате коммунальных услуг за последние месяцы) и предоставить его в районное управление социальной защиты населения.