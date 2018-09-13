СЕГОДНЯ 04:00 2018-09-12T13:33:17+03:00

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На Алтае настал сезон сбора облепихи. В НИИ садоводства Сибири имени М.А.Лисавенко барнаульцев приглашают не только запастись ягодой на ближайшую зиму, но заработать на ее сборе.

Где собирают облепиху?

Ягоду собирают на плантациях по адресу Змеиногорский, 120. Находится она в трех километрах от развязки на поселок Южный. Доехать туда можно как самому, так и на автобусах №104, 109оп, 111, 118, 119, 125 и 126. Практически все они отходят от площади Спартака. Но можно воспользоваться и служебным транспортом – ежедневно в 7:00 от площади Спартака на Змеиногорский тракт, 120 едет автобус садоводства. По приезду людей распределяют на участки, где нужно собрать ягоды. Обратно с плантаций увозят вечером. Также ягоды собирают в селе Шадрино, однако оно является менее популярным.

Сколько стоит сбор?

Один килограмм собранной облепихи стоит 15 рублей. Набив руку, в день можно сдавать до 50-60 литров ягоды. Таким образом, заработать можно от 750 до 1000 рублей за один день работы. Можно собрать облепиху и для себя. В таком случае за собранный килограмм ягоды вам придется заплатить 100 рублей.

Кто может собирать?

Собирать ягоду могут все желающие вне зависимости от пола или возраста. Однако необходимо рассчитывать на свои силы – работать придется на свежем воздухе ни один час.

Что с собой взять?

Ведро, скребок для облепихи и перчатки. Одежда должна быть удобной и напрямую завесить от температуры воздуха на улице и осадков. Неплохо будет взять с собой воду и перекус в виде бутербродов.

А я успею?

Сбор облепихи продлится в садоводстве до середины октября. Практически ежедневно желающие могут принять в нем участие. Иногда из-за погоды, сбор отменяют. Для того чтобы знать наверняка, можно позвонить по телефону: (3852) 68-42-07.