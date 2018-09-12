Какие премьеры приготовили алтайские театры в новом сезоне

СЕГОДНЯ 07:03 2018-09-12T07:26:16+03:00

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Время женщин

Жанр: драма

Где: Театр Драмы, ул. Молодежная, тел. (3852) 36-97-13

Когда: 14, 15, 16 сентября

Цена: 150-500 рублей

97-й театральный сезон Театр Драмы откроет премьерой «Время женщин». Спектакль поставлен по одноименному роману писательницы Елены Чижовой. Кстати, 14 сентября она приедет на премьеру спектакля в Барнаул. Зрители смогут задать вопросы и получить автограф писательницы.

Елена Чижова - коренная петербурженка, что определяет и психологию, и характеры ее героев. Точнее - героинь, ибо Чижова отдает предпочтение женским характерам, женским судьбам.

В обычной питерской коммуналке проживают старушки: Евдокия, Ариадна и Гликерия. А еще - семья из мамы и дочки: Антонина и Сюзанна-София Беспаловы.

Это очень реалистичная и грустная история. История женщины, в жизни которой любовь длилась только пару дней, а дальше ее ожидала нелегкая жизнь матери-одиночки. История ее дочери, которая была немой до школьного возраста, но бабушки научили читать ее и по-русски, и по-французски. Это история трех старушек, видавших еще дореволюционные времена, взявших мать и дочь под свою опеку за неимением собственных семей, члены которых погибли в разное время при разных обстоятельствах.

Время женщинФото: Алтайского театра драмы имени Шукшина

Бал в Савойе

Жанр: оперетта

Где: Театр Музкомедии, пр. Комсомольский, 108, тел. (3852) 50-50-85

Когда: 2, 3, 4 октября

Цена: 500-800 рублей

Опереттой П. Абрахама «Бал в «Савойе» театр Музкомедии официально откроет новый, 59-ый сезон. Постановка обещает быть яркой, захватывающей, «танцевальной» - недаром в ней звучат и вальс, и танго, и фокстрот!

Маркиз Жестен де Фоблаз и его жена Мадлен возвращаются домой из свадебного путешествия. День их прибытия совпадает с долгожданным светским событием – балом в отеле «Савой». Молодые собираются провести этот вечер дома, но их планы нарушает целая череда неожиданных событий. Жестен получает письмо от своей бывшей возлюбленной Танголиты – когда-то он имел неосторожность пообещать ей один ужин в любое время и в любом месте, которые она выберет. Час расплаты настал – Танголита ждет маркиза в отеле «Савой». Под благовидным предлогом Жестен уезжает на бал, но Мадлен, чувствуя неладное, отправляется вслед за мужем…

Смогут ли интриги, подозрения и ссоры разрушить идеальный союз наших героев? Ответ на этот вопрос вы узнаете, побывав на блестящем и изысканном «Балу в «Савойе» - там, где обещают быть только самые богатые и влиятельные гости, где вас ожидает незабываемый каскад головокружительных приключений!

А зори здесь тихие

Жанр: музыкальная драма в 2-х действиях

Где: Театр Музкомедии, пр. Комсомольский, 108, тел. (3852) 50-50-85

Когда: 20 сентября, 11 октября

Цена: 400-800 рублей

Музыкальная драма Андрея Кротова, созданная по мотивам одноименной повести Бориса Васильева, рассказывает о подвиге пяти девушек-зенитчиц. Во главе со старшиной Федотом Васковым они вступают в неравный бой с фашистскими диверсантами…

- Наш новый спектакль – это история о судьбе и отваге, о жгучей любви к родной земле, о бережно хранимой памяти и о зорях, тихих-тихих, - рассказывают в театре.

Пять девчат. Пять разных, совершенно непохожих друг на друга характеров. Пять сердец, полных отваги и отчаянной жажды жить. Пять судеб, которым войной уготован был один на всех конец и одно – на всех – бессмертие.

Рита, Женя, Галя, Лиза, Соня… У каждой, несмотря на юный возраст, уже было за плечами свое «вчера», радостное или горькое; в каждой цвела надежда на счастливое, мирное «завтра» - и чтобы оно наступило, эти девятнадцатилетние, двадцатилетние девчонки готовы были бороться с врагом, не жалея собственных жизней.

Фото: Алтайский театр музыкальной комедии.

Монте-Кристо. Я – Эдмон Дантес

Жанр: мюзикл

Где: Театр Музкомедии, пр. Комсомольский, 108, тел. (3852) 50-50-85

Когда: 6, 7 октября

Цена: 400-800 рублей

Молодой, полный надежд, влюбленный в жизнь юноша по имени Эдмон Дантес становится жертвой целой череды обстоятельств, оказавшихся для него роковыми. Донос предателя в одночасье рушит всю его судьбу: вместо счастливой жизни его ожидает одиночество, вместо морского простора – темная камера замка Иф, где Эдмону предстоит провести четырнадцать лет.

Оказавшись на свободе, герой меняет свое имя, а с ним – свою судьбу и судьбы всех, кто причастен к случившемуся с ним несчастью. Безжалостный маховик возмездия раскручивается, и вместе с отцами-предателями наказание понесут их близкие…

Как скоро пострадавший превратится в убийцу? Настолько ли благородна месть графа Монте-Кристо, какой она кажется изначально? Ответы на эти вопросы – в нашем новом спектакле «Монте-Кристо. Я – Эдмон Дантес».

Фото: Алтайский театр музыкальной комедии.

WONDER BOY

Жанр: глитч

Где: Молодежный театр Алтая, пр. Калинина, 2, тел. (3852) 503-504

Когда: 14 15 сентября

Цена: 200-300 рублей

В сентябре Молодежный театр Алтая первая представит премьеру 61-го сезона – спектакль «Wonder boy», адресованного самой взыскательной публике — подросткам. Над постановкой работала группа из Санкт-Петербурга.

Зрителей ждет история про одиннадцатилетнего мальчика, который разительно отличается от своих сверстников. Мальчик, по ошибке природы родившийся со специфической внешностью и из-за серьезной болезни пропустивший обучение в начальной школе, идет в пятый класс, где становится объектом насмешек одноклассников.

Финал истории (новые друзья, признание) может показаться сказочным, как в «Гадком утенке», однако болезнь-то героя совсем не сказочная, и в красавца-лебедя ребенок никогда не превратится, его внешность не под силу изменить ни медикаментам, ни хирургам. Но так ли уж нужно ее менять? Ведь чудо все-таки случилось: мальчик научился жить со своей необычностью, а друзья начали ценить его внутренний мир и сильный характер.

Алиса в Стране чудес

Где: театр кукол «Сказка», пр. Ленина, 19, тел. (3852) 50-20-90

Когда: в октябре

Цена: 250 рублей

Театр кукол «Сказка» готовит для своих зрителей премьеру «Алиса в Стране чудес». Над спектаклем работала команда из Московского детского камерного театра кукол: режиссер Валерий Баджи и художник Ирина Хмарук.

- Спектакль о взрослении и поиске себя в многообразном, загадочном и порой абсурдном мире получился таким же ярким и головоломным, как и сама сказка Кэрролла, - обещают в театре.

А в это время

25-30 сентября в Барнауле пройдет III всероссийский молодежный театральный фестиваль имени Валерия Золотухина. Для участия в нем в Барнаул приедут 12 театров со всей страны. Показы их спектаклей пройдут на трех площадках — МТА, Театре драмы и театре Музкомедии.

25 сентября фестиваль откроется спектаклем Новосибирского городского драмтеатра под руководством Сергея Афанасьева «Васса Железнова». Финальной постановкой (30 сентября) станет спектакль «Мамаша Кураж» Бертольда Брехта в исполнении студии «ПЕВЦОВЪтеатр». Кстати, главную роль в нем сыграет супруга известного актера Дмитрия Певцова - актриса Ольга Дроздова. Стоимость билетов на этот спектакль - 800-1500 рублей, на все остальные – 150-500 рублей. Приобрести билеты можно в кассах театров. Подробную афишу фестивале ищите в следующей номере «толстушки».