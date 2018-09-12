Как преобразится Барнаул в ближайшие 5 лет

СЕГОДНЯ 04:00 2018-09-11T14:33:12+03:00

Строительство, благоустройство и дороги – что нового будет сделано в этих сферах Фото: Олег УКЛАДОВ

Строительство, благоустройство и дороги – что нового будет сделано в этих сферах

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Как и любой город, Барнаул год от года развивается. Мы выяснили, какие основные проекты планируют реализовать в краевой столице в сфере строительства, благоустройства и дорог в ближайшие пять лет.

Строительство

В ближайшие пять лет в краевой столице планируется построить и сдать более 2 млн квадратных метров жилья. Однако, согласно статистике, с каждым годом количество введенного жилья в краевой столице сокращается: если в 2015 году ввели 608 тысяч «квадратов», в 2016 – 483 тысячи, а в 2017 году еще меньше – 378 тысяч.

До 2023 года планируется построить и сдать более 2 млн квадратных метров жилья.Фото: Олег УКЛАДОВ

В настоящее время активными темпами застраиваются два планировочных района – Северо-Западный и Юго-Западный. Новостройки, как грибы после дождя, растут на улицах Энтузиастов, Попова, Павловском тракте, Власихинской и Солнечной поляны. В будущем, планируется застроить участок за микрорайоном «Дружный» и между улицами Власихинская, Балтийская и Попова. Это - кварталы: 2032, 2033, 2035, 2009, 2009а и другие.

В новых кварталах появятся и детские сады: на 330 мест в кварталах 2033 и 2009а, на 280 - в квартале 2011 и на 275 мест - в квартале 2006а. Помимо этого, в ближайшие два года планируется завершить строительство школ на 550 мест каждая в кварталах 2008, 2006а.

Благоустройство

До конца этого года будет закончен третий этап по благоустройству Нагорного парка. В настоящий момент там продолжают класть плитку, устанавливать ограждения по террасам и парку, и фонари для освещения, а также разбивать газоны. В ближайшее время в парке также планируется высадить саженцы ивы, ольхи, рябины и других деревьев взамен тех, что пострадали от сильного урагана в конце июня. Потратить на все планируется порядка 40 млн рублей.

Большая работа ведется и в старой части Барнаула.Фото: Олег УКЛАДОВ

До конца 2018 года планируется открыть и обновленный рынок «Центральный». Уже сейчас можно увидеть, как преобразилось некогда разрушающееся здание. Впереди – самое интересное: открытие продуктового рынка со свежими фермерскими продуктами и летних кафе и ресторанов, в том числе на свежем воздухе, с различными видами национальных кухонь.

Также в старой части Барнаула ведется масштабное строительство сети ливневой канализации, так как во время дождей ее сильно топит. Во время третьего этапа, который запланирован на 2019 -2023 года, планируется проложить сеть:

- По улицам Гоголя и Пушкина от проспекта Социалистического до проспекта Красноармейского;

- По улице Ползунова от площади Свободы до проспекта Красноармейского;

- По проспекту Красноармейскому от улицы Гоголя до проспекта Красноармейского, 9в;

Также планируется построить очистные сооружения поверхностного стока на проспекте Красноармейском, 9в.

Дороги

В ближайшие годы в Барнауле может существенно измениться улично-дорожная сеть: при должном финансировании будет реконструирован перекресток проспекта Ленина и улицы Матросова, расширена до четырех полос дорога в поселок Южный, а в районе бывшего ресторана «Арарат» появится кольцевое движение. О последнем высказался председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула Антон Шеломенцев.

- Наши коллеги из краевого «Автодора» сейчас прорабатывают проектное решение по данной проблеме. Причем не просто кольцевое пересечение, а разноуровневая развязка. Работа в данном направлении ведется, но о конкретных сроках пока говорить рано, - сказал Шеломенцев.

Перекресток Ленина-Матросова нуждается в реконструкции.Фото: Дарья САВЕНКО

Сейчас дорожники заканчивают свой сезон – пока не лег снег, в Барнауле планируется отремонтировать более 72 км дорог и увеличить их протяженность до 53,4%. Ожидается, что к 2025 году данный показатель составит 85%.