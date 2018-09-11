Рецепты вкусных заготовок помидор от барнаульцев

СЕГОДНЯ 12:00 2018-09-11T12:57:53+03:00

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Согласитесь, до чего сочны, вкусны осенние поспевшие помидоры. Это вам не зимние, «деревянные». Некоторые садоводы любители научились выращивать даже экзотические сорта. Вот как поэтично рассказывает о вкусе калифорнийских помидоров, выращенных в деревне Ивановка, наша коллега Лариса Хомайко:

- В этом году я вырастила помидоры своей мечты. Раздобыла адрес человека, который тут у нас на Алтае районирует калифорнийские сорта и он прислал мне семян. В общем, посадила я эти помидоры в Ивановке у бабуси и все лето кротко выслушивала со всех сторон колкости.

Ничего. В этом году все на две недели позже, но к середине августа они начали зреть. О! Как бы описать вам этот вкус... Вот представьте, солнце уже направляется к горизонту, и там, у горизонта, бредет по горячей ивановской степи американский мул. А вы сидите на ветке старого американского платана, свесив ноги в ивановскую речку Поперечку, и разламываете спелый, мясистый помидор... и арбузная белизна на разломе. И тут как бы начинают звучать алтайский камус и американская губная гармошка.

Эх, не могу я это описать, талантишка не хватает! Скажу коротко - это лучшие, вкуснейшие помидоры в моей жизни!

В комментариях к этой «песне» есть и ревнивое: « Не верю, што хде-то бывают помидоры вкуснее рубцовских. При всем уважении к Калифорнии». Короче, помидоры вкусны везде, им можно слагать гимны. Ну а теперь - о заготовках помидоров на зиму!

Помидоры со смородиновым листом

Рецептом вкусной засолки поделилась Ольга Лонская, директор «Горной аптеки».

Понадобится:

1 кг средних помидоров

3 зонтика укропа

3 лавровых листка

Перец душистый ( 6-7 штук)

3 зубчика чеснока

3 листа смородины

Для маринада:

1,5 литра воды

1 столовая ложка соли

2 столовые ложки сахара

50 гр уксуса столового

Стеклянную 3-литровую банку хорошо помыть и простерилизовать. На дно банки укладываем укроп, чеснок, лавровый лист, лист смородины. Хорошо промытые помидоры закладываем в банку, заливаем кипящей водой и оставляем остывать.

После этого подготавливаем маринад: В 1.5 литра воды высыпаем сахар, соль и уксус и все ставим на огонь. Даём закипеть.

Как только вода в помидорах остынет ее нужно слить и залить горячим маринадом.

Банку закатать крышкой, перевернуть и поставить в тёплое место остывать, предварительно укутать одеялом или шалью.

И сладкие, и с хреном.

А этот рецепт – семейная «фишка» жительницы Барнаула Ирина Павлениной, руководителя группы компании «ТоЧКа» («Территория очарования чайно-кофейной атмосферой»).

Потребуется

- Помидоры, чеснок, хрен, перец чили острый, перец душистый горошком, гвоздика, лавровый лист, листочки вишни и смородины, зонтик укропа, уксусная эссенция, соль, сахар.

Для маринада

- На один литр воды – 1 столовая столовых ложки соли без горки и четыре столовых ложки сахара с горкой.

Приготовление

-На дно банки положить лист или корень хрена, небольшой кусочек острого перца чили (если не любите острого - не кладите) .

- Помидоры накладываем до половины банки. После этого кладем два-три листа вишни, два-три листа смородины, два зубчика чеснока. И докладываем помидоры до верха банки. И сверху кладем три зубчика чеснока, один лавровый лист, зонтик укропа.

- Все это заливаем кипятком, даем настояться пять-десять минут.

- Затем сливаем воду и добавляем четыре горошка перца черного душистого, четыре гвоздики (гвоздику если не любите, можно не добавлять)

- Заливаем горячим маринадом, добавляем 1 чайную ложку уксусной эссенции, закручиваем, переворачиваем, укрываем до остывания.

- Эти помидоры можно хранить дома при комнатной температуре в защищенном от солнца месте. Но за час-два перед подачей на стол рекомендуется поставить в холодильник на два час, - говорит хозяйка рецепта.

Вяленое лакомство

Доктор- диетолог Денис Фуголь поделился рецептом такого великолепного лакомства как вяленые помидоры:

- Нужно взять мясистые, но не жидкие помидоры, разрезать на четыре части, убрать семена ложечкой, разложить на противни на бумагу для запекания. Духовку разогреваем до 70 градусов, держим приоткрытой. Таким образом помидоры вялятся примерно шесть часов. Они должны быть в итоге суховатыми, напоминающими курагу. После этого их вытаскиваем, утрамбовываем в стерилизованные баночки, пересыпая прованскими травами (тимьяном, розмарином) и черным перцем, заливаем эту вкуснятину оливковым мослом и храним в холодильнике!

Вяленые с чесноком, быстрые

Корреспондент «Комсомолки» Анна Адамайтес поделилась рецептом вяленых томатов, которые можно сделать быстро в микроволновке.

-На самом деле вяленые помидоры можно приготовить в микроволновке гораздо быстрее. При этом вкус продукта нисколько не хуже. Такой же великолепный и неординарный, - уверяет Анна.

Итак, берем 5 помидоров среднего размера, 3 зубчика чеснока, столовую ложку оливкового масла, половину чайной ложки приправы «Смесь итальянских трав». Поваренная соль – по вкусу.

Хорошенько промываем томаты. Обсушиваем их бумажным полотенцем, разрезаем на дольки. Берем маленькую ложечку и вытаскиваем из каждого кусочка семечки со всей окружающей его жижей. Мякоть (тело) самого томата оставляем на месте, не убираем. На плоскую широкую тарелку, которая помещается в микроволновую печь и годна для нее, раскладываем кусочки помидор. Посыпаем их по вкусу солью и приправами. Вместо смеси трав можно взять любую другую приправу, которая подходит к томатам и нравится вам. Наливаем ложку оливкового масла и капаем им по всем помидорам. Ставим тарелку с томатами внутрь микроволновой печи и оставляет на 5 минут в режиме максимальной мощности. Достаем томаты. На тарелке видим растекшийся сок, он нам пригодится, поэтому сливаем его не в раковину, а в удобную посуду. Слегка подвяленные томаты минут на пять оставляем на кухонном столе «отдохнуть». И потом их снова отправляем в микроволновку на пять минут. И снова вынимаем на пять минут, и снова ставим в микроволновку. Все по пять минут. Чесночные дольки чистим, рубим тонкими ломтиками. Теперь берем чистые баночки и раскладываем томаты в них, просыпая периодически ломтиками чеснока. Выливаем сюда же сок, который мы сохранили после первого «захода» томатов в микроволновку. Добавляем оливковое масло.

Заготовки из 19 века

Ну и по традиции завершаем нашу подборку экзотическими старинными рецептами из книги 1897 года «Домъ и хозяйство». Их подготовила Галина Рогальская, экскурсовод музея «Мир времени».

Зеленые томаты в сахаре

Взять: 1 фунт (около 410 грамм ) помидоров, 1 фунт сахару, лимон, 1 чашку воды.

Приготовление: с томатов, прежде всего, снимают осторожно кожу, разрезают их на 4 части и кладут на сито, чтобы дать стечь излишнему соку. Из фунта сахару и чашки воды варят сироп, кладут в него томаты, прибавляют несколько ломтиков лимона без зёрен и всё хорошо проваривают; сваренные томаты выливают на блюдо, а потом, когда остынут, перекладывают в банку. Надо заботиться, чтобы плоды кипели не слишком сильно и не на большом огне, так как они очень легко развариваются. Время, нужное для приготовления: 1 час.

Томаты в уксусе

Взять: 12 томатов, 3 стакана уксуса, полтора стакана сахара, палочку корицы, 14 гвоздик, 1 ложку соли.

Приготовление: очистить от кожи 10 незрелых томатов, нарезать их довольно толстыми ломтями. Вскипятить 3 стакана уксуса с полтора стаканами сахара, 1 палочкой корицы и небольшим количеством соли, кладут в него томаты и, поварив их около 10 минут, складывают в банки, заливают кипящим уксусом, дают остыть и завязывают восковой бумагой.

Время, нужное для приготовления: 1 час.