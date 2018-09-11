«Оскорбившихся» по уголовному делу Марии Мотузной стало еще больше

СЕГОДНЯ 12:01 2018-09-11T12:53:55+03:00

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Очередное, уже четвертое по счету судебное заседание в отношении жительницы Барнаула Марии Мотузной, которую обвиняют в экстремизме и оскорблении чувств верующих, состоялось в краевом центре 11 сентября. На этот раз слово дали понятым и бывшему бойфренду подсудимой.

Оскорблением не считается

Напомним, что большая часть предыдущего судебного заседания проходила в закрытом режиме. Об этом попросили свидетельницы стороны обвинения. Это те самые студентки, которые написали заявление на Марию Мотузную в полицию – Анастасия Битнер и Дарья Исаенко.

На этот раз в зале суда по очереди появились еще две девушки. Как оказалось, они были понятыми в тот день, когда в полиции с аккаунта Мотузной сохраняли те самые мемы, за которые ее сейчас и судят.

Дарья ПаутоваФото: Олег УКЛАДОВ

Первой показания давала Дарья Паутова. Девушка рассказала суду, что она учится в Алтайском промышленно-экономическом колледже на специальности «Правоохранительная деятельность».

Осенью прошлого года она вместе с сокурсницей находилась в одном из магазинов города. В этот момент к ним подошел полицейский и попросил быть понятыми. Дарья Паутова заявила, что в силу специальности, которую они получают с сокурсницей, им стало интересно поучаствовать в этом и они согласились.

Дальше девушка рассказала, что они наблюдали за тем, как копировали изображения со страницы Марии. При этом девушка выразилась, что она «испытала ненависть» при просмотре этих изображений. Позже выяснилось, что точно такая же формулировка указана в письменных показаниях девушки, которые она давала ранее. Адвокат Марии Мотузной Роман Ожмегов обратил на это внимание и попросил девушку дать пояснение по этому поводу, но она так и не смогла связно ответить на этот вопрос.

Одним из ключевых моментов в допросе этой свидетельницы стало то, что во время своего выступления она произнесла слово «негры». Когда сторона защиты обратила на это внимание, судья четко разъяснил, что данное слово на территории Российской Федерации не является оскорбительным.

Опасные игры

Второй допрашивали Юлию Схоменко. Этой девушке, как и ее сокурснице 19 лет. Она чувствовала себя за трибуной для свидетелей куда увереннее своей сокурсницы. Практически все время, отвечая на вопросы, девушка покачивала ногой. По этому поводу можно сделать разные выводы, но многим показалось, что Юлия Схоменко относится к происходящему как к какой-то игре. Она тоже сказала, что ей было интересно выступить понятой. Возможно, ей было не менее интересно побывать в суде. Осознает ли эта свидетельница, насколько опасной эта игра стала для Марии Мотузной, которая немногим ее старше, можно только догадываться.

Юлия СхоменкоФото: Олег УКЛАДОВ

На многие конкретные вопросы Юлия Схоменко отвечала одной и той же фразой: «Не помню». Девушка пояснила, что ей тоже не понравились изображения, которые сохраняли со страницы Мотузной.

Вопрос Романа Ожмегова о том, как девушка может подтвердить, что является верующей, судья отклонил, сказав, что он не относится к делу.

Что сказал бывший парень Мотузной?

Следующим в зал суда пригласили еще одного свидетеля – Максима Лямкина. Молодой человек сразу пояснил, что когда-то они жили вместе с Марией Мотузной и у них были романтические отношения, но сейчас они просто друзья.

После допроса свидетелей понадобилось около часа на оглашение доказательств стороной обвинения.Фото: Олег УКЛАДОВ

Он же добавил, что Мария Мотузная придерживается атеистических взглядов, но это ей не мешало посещать храм вместе с ее мамой, которая является глубоко верующим человеком.

Что касается возможного неприязненного отношения Мотузной к людям, которые относятся к негроидной расе, Максим Лямкин сказал, что Марии нравятся некоторые чернокожие музыканты и актеры, и она, напротив, всякий раз выражала восхищение по поводу их талантов.

Будут добиваться повторной экспертизы

После допроса свидетелей понадобилось около часа на оглашение доказательств стороной обвинения. После этого Роман Ожмегов попросил объявить перерыв для подготовки своих доказательств. Судья назначил следующее заседание на 25 сентября.

– Надо провести психолого-лингвистическую экспертизу по фотографиям и пояснительным надписям. Полагаю, что здесь должна быть проведена комплексная экспертиза. Сравнительные исследования фотографий не проведены, что свидетельствует о неполноте проведенной ранее экспертизы, – сказал Роман Ожмегов после судебного заседания.

Адвокат Марии Мотузной Роман ОжмеговФото: Олег УКЛАДОВ

В свою очередь сама Мария рассказала журналистам, что ее по-прежнему поддерживает огромное количество людей, которых она лично не знает.

– Я уже не успеваю отвечать на сообщения. Некоторые люди помогают деньгами. Я им очень благодарна. Эти деньги понадобятся на проведение экспертизы, – прокомментировала Мария Мотузная.

«Комсомольская правда» будет и дальше следить за развитием ситуации.